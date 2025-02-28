Que calor! 10 protetores faciais para curtir o carnaval

10 protetores solares para usar no carnaval
1
Neo Dermo Defense Collection FPS 50, de Eudora
2
Aqua Rich Watery Essence FPS 50, da Bioré
3
Mat Perfect Tri-defense, da Avène
4
Actine One, da Darrow
5
Protetor Solar Facial Mineral FPS 30, da Mary Kay
6
Photoderm Antioleosidade FPS 70, da Bioderma
7
Sun Fresh Hydro Boost, de Neutrogena
8
Minesol Oil Control FPS 70, da Neostrata
09
Capital Soleil UV Clear, da Vichy
10
Ensolei Multi FPS 60, da Profuse
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável