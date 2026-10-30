Grand mantém sete frentes de obras e amplia atuação no Espírito Santo

Com sete frentes de obras simultâneas em Vila Velha, Vitória, Guarapari e Colatina, a Grand Construtora vive um momento de expansão no Espírito Santo. A empresa, que completou 13 anos de trajetória, mantém um portfólio que ultrapassa R$ 2 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) e amplia sua atuação para além do mercado imobiliário residencial.
A operação reúne cerca de 660 trabalhadores nos canteiros e inclui os empreendimentos Taj Home Resort, Una Residence, Grand Soleil, Salt by Grand, Montê e Berthô, além de projetos ligados a novas frentes de negócio, como o residencial sênior e um espaço para eventos. Para o presidente da empresa, Rodrigo Barbosa, a contribuição da construtora para o desenvolvimento capixaba passa tanto pela oferta de moradias quanto pela capacidade de atrair compradores de outros mercados.
“O simples fato de construir já é contribuir, criando moradias para quem mora no nosso Estado. No caso específico da Grand, penso que ela contribui de outras formas. Ela constrói edificações até então atípicas e, com isso, atrai olhares de consumidores de fora do nosso Estado e do nosso país”, afirma Rodrigo.
Por esses fatores, a construtora foi reconhecida novamente como uma das Marcas de Valor, premiação da Rede Gazeta que reconhece as marcas mais bem avaliadas do Estado.
O destaque da Grand Construtora é o Taj Home Resort, que está na fase final de acabamentos e instalações de áreas comuns. O empreendimento, localizado em Vila Velha, tem entrega para dezembro de 2026 e está na fase final de acabamentos e instalações das áreas comuns. O projeto arquitetônico é assinado por Karol Simonassi e Sandro Pretti, e o paisagismo, por Benedito Abbud.
Entre os destaques técnicos do Taj está o sistema de iluminação por fibra óptica instalado no fundo da piscina central, chamado Estrelado Subaquático. O recurso reúne 735 pontos de luz e cria um efeito visual que remete a estrelas sob a água. Para Rodrigo, a aceitação do projeto, inclusive entre compradores de fora do Estado e do país, ajuda a ampliar a visibilidade do Espírito Santo no mercado imobiliário. Atualmente, cerca de 25% das vendas do empreendimento foram destinadas a compradores de fora do Brasil e outros 17% a clientes de outros Estados brasileiros.
“Eu acredito muito em um Estado cuja economia consiga trazer recursos de fora para dentro. Quando conseguimos projetar o Espírito Santo para outros lugares, damos pequenas contribuições para que ele se transforme”, diz o presidente.
Já em Vitória, o Una Residence se encontra na etapa de instalações prediais e, simultaneamente, na de acabamento, tendo como um dos diferenciais a piscina mais alta da capital. Já os canteiros do Salt by Grand, do Grand Soleil, do Berthô e do Montê seguem em andamento em Guarapari, Colatina e Vila Velha, respectivamente. Os projetos combinam arquitetura autoral e áreas voltadas ao lazer e ao bem-estar.
No Parque das Castanheiras, em Vila Velha, o Berthô foi lançado em 2025 e teve 100% das unidades vendidas em apenas 40 dias pós-lançamento. O projeto prevê duas torres com vista para o Convento da Penha, o Morro do Moreno e a Baía de Vitória. Ainda no coração da Praia da Costa, o Montê também se encontra em fase de obras, com a fundação 100% concluída e segue na fase de estrutura. O empreendimento boutique irá contar com 24 unidades exclusivas e rooftop com vista de 360º.
Na Enseada Azul, em Guarapari, o Salt by Grand aposta em uma proposta de resort residencial, com piscina de 50 metros na cobertura. Em Colatina, o Grand Soleil recebeu o selo Casa Azul + Caixa, nível Topázio, certificação relacionada à eficiência e à responsabilidade socioambiental. Com mais de 90 metros de altura, será o edifício mais alto da cidade, segundo a construtora.
A diversificação de negócios também faz parte dos planos da Grand. Em Vila Velha, a empresa desenvolve um residencial sênior concebido desde o início para atender às necessidades dessa fase da vida, com instalações e soluções que privilegiam o conforto, a autonomia, a segurança e a qualidade de vida. O empreendimento terá 96 unidades e estrutura de resort em uma área de 12 mil metros quadrados, com entrega prevista para maio de 2027.
O presidente da construtora afirma que a ideia foi criar uma estrutura específica para esse público, em vez de adaptar um imóvel já existente. “Criamos um hotel sênior para atender às necessidades de quem está nessa fase da vida. Não adquirimos um hotel ou uma casa para fazer adaptações. Tudo foi concebido e construído desde o início pensando nas particularidades e necessidades do público sênior”, explica Rodrigo.
Outro projeto em desenvolvimento é um centro de entretenimento em parceria com o empresário Patrick Ribeiro. A proposta está em fase de aprovação e foi concebida para receber grandes shows, convenções e palestras. A expectativa é atrair público de outros estados e ampliar a oferta de eventos no Espírito Santo. “Nós vamos tentar reverter o movimento de pessoas saindo daqui para outros Estados. Queremos trazer gente do Rio, de São Paulo e de Curitiba para assistir a shows aqui”, completa o empresário.
A estratégia de crescimento, para Rodrigo, combina planejamento, cautela financeira, conhecimento técnico e alinhamento entre os sócios. Ele afirma que a experiência acumulada ao longo de 26 anos de atuação na construção civil ajuda a empresa a atravessar períodos de instabilidade sem perder o controle dos projetos e, para ele, o reconhecimento como Marca de Valor é resultado de uma construção de longo prazo, e não de um movimento isolado.
“Temos projetado o Estado para outros locais com edificações novas e que vão além do comum. E assim, quanto mais alto você vai, mais preocupação você tem. O ato de nunca relaxar precisa ser constante, porque o risco de regredir em qualidade e perder o controle é muito grande”, diz.
Apesar da diversificação, a construção e a incorporação imobiliária continuarão como atividade principal da Grand. A empresa prepara um novo lançamento em Vitória para o fim do primeiro semestre de 2027, atualmente em fase de análise pelo poder público municipal. O presidente também adiantou que a companhia trabalha em uma nova frente de negócio, ainda não divulgada, com previsão de ter uma unidade aprovada e lançamento no próximo ano.
“A construção civil e a incorporação, sejam comerciais ou residenciais, vão continuar sendo nosso carro-chefe. Vamos seguir construindo e, quando aparecerem oportunidades satisfatórias, também vamos avaliar novos caminhos”, finaliza Rodrigo.