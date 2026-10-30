Grand mantém sete frentes de obras e amplia atuação no Espírito Santo

Entre os destaques técnicos do Taj está o sistema de iluminação por fibra óptica instalado no fundo da piscina central, chamado Estrelado Subaquático. O recurso reúne 735 pontos de luz e cria um efeito visual que remete a estrelas sob a água. Para Rodrigo, a aceitação do projeto, inclusive entre compradores de fora do Estado e do país, ajuda a ampliar a visibilidade do Espírito Santo no mercado imobiliário. Atualmente, cerca de 25% das vendas do empreendimento foram destinadas a compradores de fora do Brasil e outros 17% a clientes de outros Estados brasileiros.