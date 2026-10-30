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Inovação e mobilidade

Feira de tecnologia automotiva debate crescimento de eletrificados e oportunidades para oficinas no ES

A Autotech 2026 acontece neste fim de semana, na Praça do Papa, com exposições e conteúdos sobre os desafios e oportunidades criados pela alta na procura por híbridos e elétricos; entrada é gratuita

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 15:46

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

30 out 2026 às 15:46
Autotech 2026
A Autotech 2026 acontece na Praça do Papa, em Vitória, de 30 de outubro a 1 de novembro. Autotech/Divulgação

Nos últimos anos, os veículos elétricos e híbridos têm ganhado força no mercado automotivo capixaba, onde as vendas de eletrificados cresceram 121.2% de janeiro a setembro de 2026, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Este e outros temas pertinentes para o mercado das oficinas no Estado serão destaque durante a feira Autotech 2026, que acontece na Praça do Papa, em Vitória, de 30 de outubro a 1 de novembro.


Com entrada gratuita, o evento reúne fabricantes, distribuidores, fornecedores, oficinas e especialistas em tecnologia automotiva, com foco nas mudanças que estão acontecendo no setor. A feira conta com exposições, experiências e demonstrações, aproximando o público das tecnologias utilizadas nos veículos e nas oficinas. Também haverá um espaço gastronômico e atrações musicais.


Segundo a organização, a Autotech busca, ainda, aproximar fornecedores, empresários e profissionais, estimulando negócios e investimentos na modernização das empresas do setor. Na edição de 2024, o evento recebeu mais de 20 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 3 milhões em negócios, demonstrando a força da cadeia automotiva capixaba.

Programação para profissionais
Autotech 2026
A feira terá uma programação voltada para a atualização profissional e para troca de experiências entre profissionais da área. Autotech/Divulgação

Além de apresentar as novidades do mercado, a Autotech 2026 terá uma programação voltada à atualização profissional e à troca de experiências.


Uma das atrações será o Espaço Expertise, que reúne conteúdos, apresentações e discussões sobre temas ligados ao universo automotivo. Segundo a organização, a proposta é aproximar o conhecimento técnico tanto dos profissionais da área quanto das pessoas que gostam de carros e querem conhecer melhor as tecnologias e tendências do setor.


Outro destaque é o Conecta Autotech, direcionado especialmente a mecânicos e instaladores, com palestras e troca de conhecimentos sobre o mercado de reparação automotiva. Entre os convidados está Tales Domingues, palestrante e criador de conteúdo do setor, conhecido nacionalmente como Doutor Carro.


A programação do evento também inclui o 4º Torneio da Reparação Automotiva, competição que desafia profissionais a demonstrar suas habilidades e conhecimentos técnicos, valorizando a qualificação e o trabalho dos especialistas do setor.

Estética automotiva 

Outro segmento que vai ser abordado durante a feira é o de serviços de estética automotiva, que tem incorporado novas tecnologias e se tornado um mercado especializado. Polimento técnico, vitrificação, higienização interna, proteção de pintura e tratamentos de conservação estão entre os serviços que vêm ganhando espaço. 


Segundo os organizadores da Autotech, a procura crescente por esses serviços também está ampliando a demanda por mão de obra, criando oportunidades para profissionais que desejam ingressar no setor e para empreendedores interessados em investir em novos negócios.


Na feira, o público poderá conhecer empresas e profissionais que atuam no segmento, além de produtos, equipamentos e soluções que estão modernizando os serviços de estética automotiva.

Autotech 2026
Autotech 2026
A Autotech 2026 vai reunir fabricantes, distribuidores, fornecedores, oficinas e especialistas em tecnologia automotiva. Autotech/Divulgação
  • Data: 30 de outubro a 1º de novembro
  • Local: Praça do Papa, Vitória (ES)
  • Horários:
  • Sexta-feira (30/10): 17h às 22h
  • Sábado (31/10): 10h às 22h
  • Domingo (01/11): 10h às 18h
  • Entrada: gratuita
  • Credenciamento: www.jacredenciei.com.br/e/autotech2026
  • Instagram: @feiraautotech

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