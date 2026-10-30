Feira de tecnologia automotiva debate crescimento de eletrificados e oportunidades para oficinas no ES

Nos últimos anos, os veículos elétricos e híbridos têm ganhado força no mercado automotivo capixaba, onde as vendas de eletrificados cresceram 121.2% de janeiro a setembro de 2026, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Este e outros temas pertinentes para o mercado das oficinas no Estado serão destaque durante a feira Autotech 2026, que acontece na Praça do Papa, em Vitória, de 30 de outubro a 1 de novembro.
Com entrada gratuita, o evento reúne fabricantes, distribuidores, fornecedores, oficinas e especialistas em tecnologia automotiva, com foco nas mudanças que estão acontecendo no setor. A feira conta com exposições, experiências e demonstrações, aproximando o público das tecnologias utilizadas nos veículos e nas oficinas. Também haverá um espaço gastronômico e atrações musicais.
Segundo a organização, a Autotech busca, ainda, aproximar fornecedores, empresários e profissionais, estimulando negócios e investimentos na modernização das empresas do setor. Na edição de 2024, o evento recebeu mais de 20 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 3 milhões em negócios, demonstrando a força da cadeia automotiva capixaba.
Além de apresentar as novidades do mercado, a Autotech 2026 terá uma programação voltada à atualização profissional e à troca de experiências.
Uma das atrações será o Espaço Expertise, que reúne conteúdos, apresentações e discussões sobre temas ligados ao universo automotivo. Segundo a organização, a proposta é aproximar o conhecimento técnico tanto dos profissionais da área quanto das pessoas que gostam de carros e querem conhecer melhor as tecnologias e tendências do setor.
Outro destaque é o Conecta Autotech, direcionado especialmente a mecânicos e instaladores, com palestras e troca de conhecimentos sobre o mercado de reparação automotiva. Entre os convidados está Tales Domingues, palestrante e criador de conteúdo do setor, conhecido nacionalmente como Doutor Carro.
A programação do evento também inclui o 4º Torneio da Reparação Automotiva, competição que desafia profissionais a demonstrar suas habilidades e conhecimentos técnicos, valorizando a qualificação e o trabalho dos especialistas do setor.
Outro segmento que vai ser abordado durante a feira é o de serviços de estética automotiva, que tem incorporado novas tecnologias e se tornado um mercado especializado. Polimento técnico, vitrificação, higienização interna, proteção de pintura e tratamentos de conservação estão entre os serviços que vêm ganhando espaço.
Segundo os organizadores da Autotech, a procura crescente por esses serviços também está ampliando a demanda por mão de obra, criando oportunidades para profissionais que desejam ingressar no setor e para empreendedores interessados em investir em novos negócios.
Na feira, o público poderá conhecer empresas e profissionais que atuam no segmento, além de produtos, equipamentos e soluções que estão modernizando os serviços de estética automotiva.
- Data: 30 de outubro a 1º de novembro
- Local: Praça do Papa, Vitória (ES)
- Horários:
- Sexta-feira (30/10): 17h às 22h
- Sábado (31/10): 10h às 22h
- Domingo (01/11): 10h às 18h
- Entrada: gratuita
- Credenciamento: www.jacredenciei.com.br/e/autotech2026
- Instagram: @feiraautotech