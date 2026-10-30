Feira de tecnologia automotiva debate crescimento de eletrificados e oportunidades para oficinas no ES

Nos últimos anos, os veículos elétricos e híbridos têm ganhado força no mercado automotivo capixaba, onde as vendas de eletrificados cresceram 121.2% de janeiro a setembro de 2026, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Este e outros temas pertinentes para o mercado das oficinas no Estado serão destaque durante a feira Autotech 2026, que acontece na Praça do Papa, em Vitória, de 30 de outubro a 1 de novembro.





Com entrada gratuita, o evento reúne fabricantes, distribuidores, fornecedores, oficinas e especialistas em tecnologia automotiva, com foco nas mudanças que estão acontecendo no setor. A feira conta com exposições, experiências e demonstrações, aproximando o público das tecnologias utilizadas nos veículos e nas oficinas. Também haverá um espaço gastronômico e atrações musicais.





Segundo a organização, a Autotech busca, ainda, aproximar fornecedores, empresários e profissionais, estimulando negócios e investimentos na modernização das empresas do setor. Na edição de 2024, o evento recebeu mais de 20 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 3 milhões em negócios, demonstrando a força da cadeia automotiva capixaba.