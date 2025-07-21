Preta Gil: entenda o que é recidiva de câncer com metástase

Existem diferentes tipos de recidiva do câncer, classificados principalmente com base na localização da recorrência em relação ao tumor original.



Recidiva local, que se define pela recorrência da doença que ocorre no mesmo local ou muito próximo do local onde o tumor primário se originou.

Recidiva regional que ocorre nos linfonodos ou tecidos adjacentes à área original do tumor, mas não exatamente no mesmo local.

Recidiva à distância (metastática) que ocorre quando o câncer retorna em órgãos ou locais distantes do tumor primário.

