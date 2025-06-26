Paralisia no ombro: entenda condição que Eliana sofreu por conta da menopausa

Eliana revelou que sofreu uma paralisia no ombro no ano passado Crédito: Reprodução @Eliana

Em entrevista recente ao PodDelas, a apresentadora Eliana revelou que sofreu uma paralisia no ombro no ano passado. “Eu não conseguia levantar o braço. Esse braço aqui que estou levantando hoje. O meu ombro congelou, e o meu braço grudou no meu corpo", disse a artista.

síndrome do ombro congelado, ou Frozen Shoulder no inglês. Eventualmente, Eliana descobriu que se tratava de um sintoma da menopausa . “Por muito tempo, fiquei sem entender o que era a menopausa. Não sabia o que estava sentindo, o que estava vivendo”, acrescentou. Essa paralisia sofrida por Eliana é conhecida como, ou Frozen Shoulder no inglês.

“O termo técnico para condição é capsulite adesiva do ombro e causa rigidez articular e dificuldade de movimentar a região”, explica o ginecologista Igor Padovesi.

De acordo com o especialista, a condição é tipicamente causada pela queda dos hormônios, particularmente o estrogênio, então é mais comum em mulheres que estão passando pela transição para menopausa ou na pós-menopausa. “Mas, claro, nem todas as mulheres que estão passando pela menopausa vão enfrentar o problema, pois os sintomas dessa fase podem ser diferentes para cada pessoa”, pontua o médico.

O ginecologista Igor Padovesi explica como é a condição Crédito: Divulgação/Igor Padovesi

Muitas vezes é difícil fazer o diagnóstico diferencial da capsulite adesiva com as bursites e tendinites do ombro. Por isso, é fundamental buscar um médico especializado Igor Padovesi - Ginecologista

O tratamento inicial é feito com o uso de medicamentos anti-inflamatórios, repouso da articulação e fisioterapia. Igor Padovesi ressalta que a capsulite adesiva do ombro é uma condição que tipicamente só melhora por completo com a reposição hormonal, sem a necessidade de outros medicamentos ou intervenções. “A terapia hormonal consiste na reposição dos hormônios que passam a faltar no corpo da mulher depois da menopausa. Dessa forma, atua diretamente na principal causa do problema: a falta do estrogênio”, diz o especialista.