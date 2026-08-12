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Medicinal

Para que serve o chá de manjericão? Veja 5 receitas e os seus benefícios

Veja como utilizar essa planta para preparar bebidas que favorecem a saúde do corpo e da mente

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 17:54

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

12 ago 2026 às 17:54
Chá de manjericão, lavanda e limão-siciliano (Imagem: SiNeeKan | Shutterstock)
Chá de manjericão, lavanda e limão-siciliano Crédito: Imagem: SiNeeKan | Shutterstock

O manjericão é uma planta aromática muito utilizada na culinária e na medicina natural. Suas folhas possuem um aroma marcante e são ricas em compostos antioxidantes, anti-inflamatórios e antibacterianos. Além disso, é fonte de cálcio, magnésio, potássio, vitaminas A e C, entre outros nutrientes.

O consumo do chá de manjericão pode favorecer a saúde de diversas maneiras, ajudando a aliviar dores leves, combater infecções, melhorar a digestão e fortalecer o sistema imunológico. Suas propriedades calmantes também podem contribuir para o controle do estresse e da ansiedade, tornando a infusão uma opção natural e versátil para o cuidado diário com o bem-estar.

A seguir, confira 5 receitas de chá de manjericão e os seus benefícios para a saúde!

1. Chá de manjericão, lavanda e limão-siciliano

Este chá é ideal para momentos de estresse e ansiedade, oferecendo uma combinação de aroma suave e efeito relaxante. O manjericão atua como um calmante natural, com propriedades anti-inflamatórias e digestivas. A lavanda é reconhecida por seus efeitos ansiolíticos e sedativos, sendo excelente para aliviar tensões e melhorar a qualidade do sono.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas de manjericão frescas
  • 1 colher de chá de flores secas de lavanda
  • Casca de 1/2 limão-siciliano
  • 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo e adicione o manjericão, a lavanda e a casca do limão-siciliano. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

2. Chá de manjericão com canela

O chá de manjericão com canela é uma bebida aromática que combina o sabor característico da erva com o toque marcante da especiaria. O manjericão possui compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória, que ajudam a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres e a equilibrar processos inflamatórios no organismo. A canela é fonte de polifenóis, que também contribuem para a proteção celular.

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de água
  • 5 folhas de manjericão
  • 1 pedaço de canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo. Adicione as folhas de manjericão e a canela em pau. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

3. Chá de manjericão com maçã

O manjericão possui óleos essenciais, como o eugenol, que podem contribuir para o conforto digestivo e apresentar efeito antiespasmódico, ajudando a relaxar a musculatura do trato gastrointestinal. A maçã contém pectina, uma fibra que auxilia o funcionamento intestinal e pode contribuir para a formação de uma microbiota intestinal equilibrada.

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de água
  • 5 folhas de manjericão
  • 1/2 maçã com casca e sem sementes
  • 1 pedaço de canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a maçã, a água e a canela em pau. Leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e acrescente as folhas de manjericão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de manjericão, hortelã e gengibre (Imagem: Tadeusz Wejkszo | Shutterstock)
Chá de manjericão, hortelã e gengibre Crédito: Imagem: Tadeusz Wejkszo | Shutterstock

4. Chá de manjericão, hortelã e gengibre

O chá de manjericão, hortelã e gengibre é uma combinação poderosa para fortalecer o organismo. O manjericão possui propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, sendo útil para aliviar dores leves e reforçar a imunidade. A hortelã atua como um digestivo natural, ajudando a combater náuseas, gases e desconfortos estomacais. O gengibre, por sua vez, é conhecido por seu efeito termogênico, que auxilia no metabolismo, além de ser um excelente aliado contra resfriados, dores de garganta e inflamações.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas de manjericão frescas
  • 1 colher de sopa de folhas de hortelã frescas
  • 1 pedaço pequeno de gengibre fatiado
  • 500 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo e adicione o gengibre, o manjericão e a hortelã. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

5. Chá de manjericão, alecrim e limão

O chá de manjericão, alecrim e limão é uma bebida aromática e revigorante, ideal para fortalecer o corpo e a mente. O manjericão contribui com sua ação anti-inflamatória e antioxidante, além de ajudar a fortalecer o sistema imunológico. O alecrim é conhecido por estimular a memória e a concentração, combater o cansaço físico e mental e ter propriedades digestivas. O limão, rico em vitamina C, ajuda a fortalecer as defesas naturais do organismo.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas de manjericão frescas
  • 1 colher de sopa de folhas de alecrim frescas
  • Suco de 1/2 limão
  • 500 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo e adicione o manjericão e o alecrim. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, adicione o suco de limão e adoce com mel. Sirva em seguida.

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