Para que serve o chá de manjericão? Veja 5 receitas e os seus benefícios

O chá de manjericão, hortelã e gengibre é uma combinação poderosa para fortalecer o organismo. O manjericão possui propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, sendo útil para aliviar dores leves e reforçar a imunidade. A hortelã atua como um digestivo natural, ajudando a combater náuseas, gases e desconfortos estomacais. O gengibre, por sua vez, é conhecido por seu efeito termogênico, que auxilia no metabolismo, além de ser um excelente aliado contra resfriados, dores de garganta e inflamações.