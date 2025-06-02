Os principais lançamentos de beleza para conhecer em junho de 2025

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Fusion Water Magic Glow, da Isdin

A marca traz ao Brasil o protetor solar facial queridinho na Europa. Com textura ultra leve que se funde ao rosto, deixa a pele super protegida - FPS 30 -, controla a oleosidade, não arde os olhos e tem acabamento glow. A pele fica radiante e iluminada de forma instantânea. A fórmula contém Vitamina E, que protege a pele contra danos oxidativos e fotoenvelhecimento prematuro, Pantenol, importante agente hidratante, que deixa a pele suave e saudável e a tecnologia Golden Glow Active, que traz o efeito radiante natural e deixa a pele iluminada e com glow. Com efeito primer, protege contra os raios solares e otimiza tempo para deixar a pele pronta para receber os demais itens da make. ( COMPRE AQUI

02

So Jelly Lip Balm, da Ruby Kisses



É um balm gelatinoso que desliza suavemente, deixando os lábios macios e nutridos por horas. Com uma composição rica em ingredientes hidratantes, como óleo de semente de jojoba, ácido hialurônico, manteiga de karité, manteiga de murumuru e óleo de rícino, ele não só trata os lábios, como também entrega aquele glow saudável. O produto chega em cinco tons translúcidos com um leve toque de cor, perfeito para realçar a beleza natural dos lábios, sem drama. ( COMPRE AQUI

03

Perfume Boss Bottled Absolu, da Hugo Boss

Perfume masculino amadeirado. Uma fragrância ousada, apresentando uma irresistível assinatura tostada. É o terceiro perfume dentro de uma trilogia de intensidade da coleção. Abre suavemente com um acorde de Couro texturizado – apresentando um aspecto tostado – harmonizado com a essência revigorante de Incenso. No coração, a envolvente essência de Patchouli e o absoluto de Mirra elevam o vigor e o esplendor deste sofisticado aroma. As essências quentes de Cedro e frutadas de Davana na base deixam um rastro duradouro e precioso. ( COMPRE AQUI

04

Bepantol Derma Rosa Mosqueta

O novo creme combina o óleo de rosa mosqueta, reconhecido por suas propriedades antioxidantes e clareadoras, com o dexpantenol, ingrediente conhecido por sua ação profunda na hidratação e regeneração da pele. A fórmula foi desenvolvida especialmente para atender às necessidades das brasileiras, proporcionando um skincare descomplicado e altamente eficaz. A eficácia do óleo de rosa mosqueta na hiperpigmentação e na melhora da aparência da pele é amplamente estudada na dermatologia. Rico em ácidos graxos, vitaminas e com ação antioxidante, ele auxilia na regeneração celular e na redução de marcas e cicatrizes, além da melhora da elasticidade e textura da pele.



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Hydro Boost Sérum Antimarcas, de Neutrogena



O produto oferece uma textura ultrafluida que fortalece a barreira cutânea, minimiza visivelmente os poros e contribui para a uniformização do tom da pele. O sérum combina vitamina B3, niacinamida e neoglucosamina, que auxiliam na renovação e suavização da pele, com o ácido hialurônico. Indicado para todos os tipos de pele o produto esfolia a região e melhora visivelmente a textura da pele opaca e irregular. ( COMPRE AQUI

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Renew Lift, da Avon

O produto foi desenvolvido para levantar, firmar e revitalizar a pele flácida. Com a tecnologia exclusiva Protinol e biopolímero firmador, oferece três benefícios principais: efeito lifting imediato e duradouro, melhora dos contornos faciais com sensação de pele mais firme e elástica, e hidratação profunda que suaviza e fortalece a pele. Em testes, 8 em cada 10 mulheres perceberam a pele mais firme, leve e hidratada.



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Coleção Choco Cherry, da Dailus

São dois trios irresistíveis que traduzem os tons de marrom e vinho do momento para a estética cremosa e suculenta dos doces! Cada vidrinho ganha o nome de uma apetitosa sobremesa de chocolate ou cereja e todos contam ainda com um delicioso cheirinho doce para você se esbaldar. Destaque para a cor 'Bombom de cereja', vermelho magenta que representa a combinação perfeita de uma cereja bem docinha com um chocolate ao leite bem cremoso. E o 'Cereja silvestre', tom intenso de vinho arroxeado.



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Óleo Capilar Food for Soft, da Matrix

Sérum e tratamento leave-in com óleo de abacate e ácido hialurônico para proporcionar cabelos mais macios e suaves, com proteção térmica. Com sua fórmula vegana, fornece 7 vezes mais hidratação por até 72 horas, leve para aplicação modulável e sem pesar, deixando o cabelo hidratado e com mais brilho. Retém a umidade e atua como um protetor térmico para temperaturas de até 233 graus Celsius.



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Libre Flowers & Flames, da Yves Saint Laurent Beauty



Este perfume sensual é uma ousada combinação de notas florais e cremosas. No coração desta criação, encontra-se o Lírio radiante do deserto, flor símbolo da herança YSL, que revela sua faceta mais carnal e exuberante. A doçura cremosa da Flor de Palmeira de Coco, confere suavidade e conforto à fragrância, como um abraço acolhedor sob o sol da tarde. A assinatura é representada pela icônica Flor de Laranjeira de Marrocos, opulenta e sensual. Já para um toque final de frescor e personalidade, ele apresenta a Lavanda Diva da França, uma faceta floral vibrante e audaciosa. ( COMPRE AQUI

10

Loção Hidratante Corporal, da Hidratei

É a primeira linha da marca específica para hidratação corporal. Desenvolvida para a pele tropical brasileira, oferece alto poder de hidratação, com toque seco e rápida absorção — sem deixar o aspecto grudento. A fórmula exclusiva contém cinco ceramidas essenciais, que restauram a barreira cutânea e equilibram a umidade natural da pele. A composição também conta com ácido hialurônico, que revitaliza a pele e proporciona aparência mais luminosa; pantenol, que hidrata e melhora a resistência da pele; e óleo de coco, um ativo clássico com ação protetora, que previne o ressecamento e o envelhecimento precoce. Indicada para todos os tipos de pele — especialmente as secas e extra-secas.



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Tinted Moisturizer Natural Dewy FPS 30, de Laura Mercier

A nova base hidratante tem 88% de ingredientes com benefícios de skincare, cobertura leve e acabamento luminoso. O produto promete hidratação, proteção e uniformidade – sem esconder sua textura real. Desenvolvido ao longo de quatro anos, ela oferece alta performance, leveza e cuidado duradouro através de uma cobertura leve e modulável por até 16 horas, hidratação prolongada por mais de 24 horas, proteção solar FPS 30, melhora visível do tom e textura da pele em até um dia. São 20 tonalidades disponíveis na Sephora.



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Ceramide Body Cream, da Creamy

Com uma fórmula exclusiva, o hidratante corporal permite que pessoas com peles sensíveis e secas possam obter uma hidratação intensa e prolongada. Com textura cremosa, a fórmula combina a Ceramida Tipo 2, essencial para restaurar e proteger a barreira cutânea, e a Glicerina, que retém umidade. Além disso, a presença de parafina líquida, petrolato e dimeticona na formulação também impedem a perda de água e reforçam os efeitos restauradores. Essa combinação de ativos não apenas potencializa a hidratação e a reparação da pele, como também contribui para a textura cremosa e confortável do produto.

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Linha Onix, da Klass Vough

A marca amplia da sua linha Onix, que agora conta com 14 novos modelos de pincéis desenvolvidos para oferecer máximo desempenho, conforto e durabilidade. Com um design anatômico exclusivo, todos os lançamentos da linha contam com um detalhe funcional no cabo que encaixa perfeitamente o dedo, oferecendo mais firmeza e segurança durante o uso. Já as cerdas sintéticas de alta performance dos novos modelos garantem um toque macio e delicado sobre a pele, além de maior durabilidade e fácil higienização. Cada item foi pensado para entregar precisão na aplicação e um acabamento respeitando diferentes estilos, rotinas e necessidades de maquiagem.



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The Lipstick, da Oceane

Seu formato flat é muito fácil de aplicar, além de ser compacto, facilitando o armazenamento em qualquer cantinho do seu nécessaire. Este batom em bala possui uma textura ultramacia e diferentes acabamentos que combinam com todos os estilos de make. O produto possui alta pigmentação para que sua make dure muito. Além disso, ele contém ingredientes que contribuem para o cuidado labial, mantendo sua boca com uma cor belíssima por muito tempo.



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Jungle Electrolytes, da Plant Power

A marca apresenta a nova versão do Jungle, agora em pó, com dois sabores — morango com limão e limão. Com fórmula low carb, apenas 10 calorias por porção e uma composição à base de água de coco, frutas em pó, vitamina C e sais minerais, o produto alia conveniência e funcionalidade para quem pratica atividades físicas ou busca incluir mais líquidos na rotina. A versão em pó traz a praticidade de um stick que pode ser diluído em água em qualquer lugar. Voltado para pessoas com rotina intensa, praticantes de atividades físicas ou quem tem dificuldade em manter a ingestão diária de líquidos, o lançamento se propõe como uma solução simples para o equilíbrio hídrico.



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Coleção Retrô, de Colorama

A marca traz de volta alguns de seus tons mais icônicos em uma releitura que une nostalgia, autenticidade e estilo. Os esmaltes Zazá Cintila, Areia, Zazá, Grace, Jeans e Nariz de Palhaço retornam repaginados, mas fiéis ao DNA que os tornou inesquecíveis — com alta cobertura, brilho intenso e longa duração, além da fórmula 6 free, livre de substâncias que podem causar alergias, garantindo um cuidado completo com as unhas.

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Hidratante Corporal Edição São João, da Monange

O hidratante com ação desodorante oferece uma fragrância floral que traz a delicadeza e frescor dos campos de lavanda e sensação de relaxamento. Sua fórmula mantém a pele hidratada por 48 horas e nutre até a segunda camada de pele. Além disso, ele é indicado para todos os tipos de pele. A edição especial celebra o São João, uma comemoração que faz parte da cultura brasileira, nascida na cultura nordestina.



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Sabonetes Líquidos Jardin, da Ciclo Cosméticos

Os sabonetes chegam com fórmula vegana, suave e eficaz, livres de parabenos, triclosan e silicones. Enriquecidos com glicerina e aloe vera, os produtos promovem uma limpeza gentil que mantém a hidratação natural da pele, transformando o banho em um momento de autocuidado e prazer. São quatro fragrâncias: Bergamota Calabria, Flor de Laranjeira, Nectarina e Jardim Sambac.



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Spray Antiacne Corporal, da Sallve

Com ácido salicílico e ácido mandélico, a novidade atua diretamente na secagem de espinhas, redução de marcas e no controle da acne. A niacinamida, além de controlar a oleosidade, também auxilia na melhora da textura da pele, enquanto o extrato de buchu oferece ação calmante e antibacteriana. A válvula spray 360º é um dos grandes diferenciais, permitindo aplicação fácil e prática, mesmo em áreas de difícil alcance. A fórmula de rápida absorção não resseca a pele e não mancha as roupas, garantindo conforto durante o uso.



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Lip & Cheek Blush Tint, da Kylie Cosmetics