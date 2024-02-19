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Saúde mental

O que é quadro psicótico agudo, que acometeu a ex-BBB Vanessa Lopes

A psicose é caracterizada pela perda da conexão com a realidade. Os principais sintomas são delírios e pensamentos desorganizados

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 15:57

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

19 fev 2024 às 15:57
Vanessa Lopes foi diagnosticada com um “quadro psicótico agudo
Vanessa Lopes foi diagnosticada com um “quadro psicótico agudo" Crédito: Reprodução/Instagram
A influenciadora e ex-BBB Vanessa Lopes, de 22 anos, revelou que foi diagnosticada com um “quadro psicótico agudo”, durante entrevista ao Fantástico, exibida no domingo (18), na TV Globo. "É como se minha mente rompesse com a realidade", disse ela. "É como se eu não entendesse mais o que é imaginação e o que é real. Isso acontece por estresse e ansiedade", contou.
A ex-sister desistiu do Big Brother Brasil no dia 19 de janeiro para cuidar da saúde mental. Ela havia dado sinais de instabilidade emocional quando estava dentro da casa e passou por um período de tratamento psiquiátrico domiciliar após deixar o programa.
A psicose é caracterizada pela perda da conexão com a realidade, sendo os sintomas principais as alucinações, os delírios, os comportamentos e pensamentos desorganizados. "A psicose é um marcador importante de sofrimento psíquico, existindo a necessidade de investigação com exames complementares, incluindo laboratoriais e de imagem", explica o psiquiatra João Paulo Cirqueira.
João Paulo Cirqueira, psiquiatra
O psiquiatra João Paulo Cirqueira explicou sobre a psicose Crédito: Divulgação
"Entende-se por agudo evento no qual a eclosão dos sintomas ocorre de forma abrupta com prejuízo no funcionamento global da pessoa em sofrimento e impacto no cotidiano"
João Paulo Cirqueira - Psiquiatra

Entenda os sintomas 

Os delírios estão entre os principais sintomas da doença. E eles são falsas crenças construídas a partir julgamentos incorretos da realidade. "O delírio é firmemente mantido pela pessoa em sofrimento, independente das devolutivas daqueles que lhe rodeiam, sendo, portanto, uma convicção inabalável, mesmo quando são apresentadas provas do contrário", diz o psiquiatra.
A pessoa também pode ser acometida por:
  • Alucinações
  • Comportamentos desorganizados
  • Delírios
O médico explica que é importante informar que o diagnóstico em psiquiatria depende não só da existência do sintoma por si, mas também de como os sinais e sintomas evoluirão ao longo do tempo".

Quando procurar um médico?

O médico conta que os sintomas psicóticos sempre são marcadores de gravidade e ocorrem em múltiplos contextos sociais ao longo do desenvolvimento humano, em todas as situações, deve-se buscar suporte médico imediato, por serem sinais de sofrimento psíquico grave.
"Atenção especial deve ser dada a idosos com alterações no nível de consciência, devendo ser encaminhados com urgência para avaliação em pronto-socorro, pois muitos desses casos agudos se deve a quadros infecciosos, somente após avaliação clínica é que se deve progredir com suporte psiquiátrico", finaliza João Paulo Cirqueira.

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