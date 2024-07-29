O que é nebulização, procedimento feito por Zé Neto para tratar pneumonia

O cantor Zé Neto se recupera de uma pneumonia Crédito: Reprodução @zenetotoscanooficial

O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, segue em tratamento e se recuperando de uma pneumonia . Na manhã deste domingo (28), o sertanejo postou um vídeo nas redes sociais em que aparecia fazendo nebulização.

“Domingou na presença de Deus”, escreveu Zé Neto ao compartilhar o clique. O artista foi diagnosticado com pneumonia bacteriana e ficará sete dias de repouso. Cinco shows foram cancelados e os planos são de que a dupla volta aos palcos em 1º de agosto.

A nebulização é um método de tratamento respiratório que administra medicamentos diretamente nas vias aéreas por meio do nebulizador. O aparelho transforma a medicação líquida em uma névoa fina que pode ser facilmente inalada pelos pulmões. "O procedimento permite que a medicação de efeito anti-inflamatório e broncodilatador entre em contato com os brônquios, em menor tempo e melhore a respiração. Também serve para umidificar os fluidos e auxiliar na eliminação deles", explica a pneumologista Jessica Polese.

A médica explica que a nebulização pode ser utilizada como auxiliar no tratamento. "Ela pode ser indicada para aliviar os sintomas respiratórios, como a dificuldade de respirar, e para administrar medicamentos broncodilatadores que facilitam a respiração e a expectoração. No entanto, o tratamento principal da pneumonia envolve o uso de antibióticos, repouso, hidratação e, em alguns casos, suplementação de oxigênio".

O que é a pneumonia

pneumonia é uma infecção respiratória que afeta os pulmões e pode ser causada por diferentes agentes infecciosos, como bactérias, vírus e fungos. Quando adquirida na comunidade, a pneumonia é causada na maioria das vezes pela bactéria Streptococcus Pneumoniae (pneumococo), que se instala nos pulmões em situações de baixa imunidade.

Sobre a gravidade da doença, a médica afirma que, na maioria das vezes, a pneumonia pode ser tratada em casa. No entanto, dependendo da idade e do sistema imunológico do paciente, pode ser necessária a internação para um melhor tratamento. "Podemos ter complicações da pneumonia, como líquido no pulmão, e há o risco de a bactéria chegar à corrente sanguínea, provocando doenças em órgãos à distância, como o fígado e os rins", explica.

Ela também menciona que alguns fatores contribuem para a infecção, incluindo a baixa imunidade e fatores ambientais, como a qualidade do ar e a poluição. "Ambientes hospitalares também podem desempenhar um papel importante, especialmente se a pessoa passou por alguma internação, como o cantor Zé Neto, que já foi internado outras vezes", diz a médica.

Os sintomas da pneumonia bacteriana incluem febre, falta de ar, tosse, dor no peito e secreções amareladas. O tratamento deve ser indicado após a avaliação com um especialista, e são geralmente utilizados antibióticos.