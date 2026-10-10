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Forte terremoto de magnitude 7,7 atinge o Panamá

O presidente do país disse que o desastre que seu país enfrenta "é grande" — mas não foram registradas vítimas até agora.

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 08:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

10 out 2026 às 08:35
Imagem BBC Brasil
A princípio, foram registrados apenas danos materiais do terremoto Crédito: EPA/Shutterstock

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o Panamá, danificando edifícios e causando tremores generalizados. Nenhuma vítima fatal foi registrada até o momento.

Cerca de 4,6 milhões de pessoas sentiram tremores moderados a severos em decorrência do terremoto, segundo o Serviço Geológico dos EUA, que afirmou que os seus efeitos "provavelmente foram generalizados".

"O desastre que estamos enfrentando é grande", disse o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, em uma visita às áreas afetadas.

"O mais importante aqui é manter a calma", acrescentou em um vídeo publicado no X pelo Sistema Nacional de Proteção Civil do Panamá (Sinaproc).

O terremoto ocorreu pouco antes das 15h, horário local (16h no horário de Brasília), na sexta-feira, com epicentro a cerca de 10 km da cidade de Pitaloza Arriba, no centro-sul do Panamá.

Imagens compartilhadas online parecem mostrar prédios desabados nas cidades de Penonomé e Soná, incluindo a de um homem gritando por socorro sob os escombros de um prédio que desabou. Até o momento, não há relatos de vítimas.

Imagem BBC Brasil
Uma maternidade na Cidade do Panamá estava entre os edifícios evacuados durante os tremores Crédito: Getty Images

Imagens verificadas mostram um lado da catedral de Penonomé desabado devido ao tremor, assim como uma de suas torres. Outro vídeo mostrou que um hotel local havia desabado quase completamente.

Ricardo Brown, morador da província de Herrera, no sul do país, disse à agência de notícias Reuters que o terremoto danificou várias casas em seu bairro, Las Minas.

"Estamos com medo. A casa está rachada e temos medo que ela desabe sobre nós", disse o homem de 74 anos.

A extensão total dos danos causados ainda não está clara, embora vários tremores secundários de grande magnitude tenham sido relatados perto do epicentro do terremoto inicial, o que pode complicar a situação na superfície.

O terremoto foi registrado a uma profundidade de apenas 12 km. Quanto mais raso o terremoto, maior a probabilidade de haver efeitos mais severos na superfície.

Muitas pessoas foram evacuadas de prédios na Cidade do Panamá, a cerca de 200 km do epicentro, e foram vistas nas ruas ou sentadas em parques próximos até que o tremor cessasse.

Os danos na capital parecem estar limitados aos causados por detritos que caíram dos telhados.

O presidente do Panamá disse que todo o seu governo estava se mobilizando em resposta ao terremoto, acrescentando: "O ocorrido não deve ser usado para causar alarme ou desordem."

Imagem BBC Brasil
A catedral e o edifício do governo de Penonomé desabaram devido ao terremoto Crédito: AFP via Getty Images

Inicialmente, foram emitidos alertas de tsunami para 11 países vizinhos do Panamá, antes que o Sistema de Alerta de Tsunamis dos EUA confirmasse que não havia ameaça.

O Canal do Panamá — uma via navegável vital que liga os oceanos Atlântico e Pacífico — não foi afetado pelo terremoto, segundo a autoridade que supervisiona o tráfego marítimo na região.

O terremoto ocorreu apenas três dias antes de o Panamá realizar um simulado nacional de evacuação para lidar com um grande terremoto.

Isso também ocorre após os terremotos devastadores na Colômbia e na Venezuela no início deste ano.

este vídeo pode te interessar

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