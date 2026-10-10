Picasso e a coragem de fazer perguntas

Em 1964, ao falar sobre os novos “cérebros mecânicos”, Picasso observou: “Eles são inúteis. Só sabem dar respostas”. Na era da inteligência artificial, a provocação parece mais atual do que nunca. Afinal, respostas não bastam: também é preciso saber fazer perguntas. E é justamente isso que a obra de Picasso continua a provocar, transformando nossa maneira de perceber a realidade.

Picasso permanece importante não por ter criado um estilo a ser imitado, mas por demonstrar que nenhuma linguagem visual é definitiva. Transitava livremente entre pintura, gravura, escultura e cerâmica, transformando corpos, objetos, memórias e conflitos em matéria para a invenção. Para ele, uma imagem nunca era um resultado final: podia sempre ser revista e transformada.

É a partir desse princípio que foi concebida a exposição “Picasso: A construção de um gênio — A arte de nunca ser o mesmo”. A mostra não pretende resumir uma carreira tão extensa nem celebrar um artista isolado. Seu foco está também em investigar como a imagem do “gênio” foi construída: no ateliê, nas colaborações com gravadores, escritores e fotógrafos e nas relações com as pessoas que fizeram parte de sua vida.