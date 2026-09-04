O luxo de olhar para Picasso de graça em Vitória

Porque trazer obras dessa importância ao Brasil envolve uma operação que está muito além de simplesmente transportá-las de um país a outro. Há certificações, seguros, direitos autorais, conservação, logística especializada, controle ambiental e uma série de procedimentos que precisam garantir que cada obra chegue, seja exposta e retorne em segurança.



Estamos falando de obras originais, muitas delas exibidas no Brasil pela primeira vez, pertencentes a coleções privadas europeias. Entre os destaques estão conjuntos completos como a “Suite des Saltimbanques” e a “Tauromaquia”, além de cerâmicas, fotografias históricas e trabalhos de artistas que fizeram parte do universo criativo de Picasso .



E, dentro de todo esse universo, existe aquilo que considero especialmente significativo: o acesso gratuito. No mercado internacional, um Picasso pode alcançar cifras extraordinárias.



