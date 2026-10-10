Veja quais praias estão próprias para banho na Grande Vitória no feriadão

Com a previsão de sol e calor no Espírito Santo durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, muita gente deve aproveitar os dias de folga para ir à praia. Antes de entrar no mar, porém, é importante conferir as condições de balneabilidade de cada ponto.





A Gazeta listou quais praias estão próprias na Grande Vitória entre o sábado (10) e segunda-feira (12). Dos 86 pontos analisados, 63 estão próprios para banho, enquanto 19 estão impróprios e quatro interditados. O levantamento considera as análises mais recentes divulgadas pelas prefeituras de Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória.