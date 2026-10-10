Veja quais praias estão próprias para banho na Grande Vitória no feriadão

Com a previsão de sol e calor no Espírito Santo durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, muita gente deve aproveitar os dias de folga para ir à praia. Antes de entrar no mar, porém, é importante conferir as condições de balneabilidade de cada ponto.
A Gazeta listou quais praias estão próprias na Grande Vitória entre o sábado (10) e segunda-feira (12). Dos 86 pontos analisados, 63 estão próprios para banho, enquanto 19 estão impróprios e quatro interditados. O levantamento considera as análises mais recentes divulgadas pelas prefeituras de Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória.
- Praia de Camburi (Próximo ao Viaduto Araceli Cabreira Crespo); própria;
- Praia de Camburi (Av. Dante Michelini/esquina com a Rua Silvino Grecco); própria
- Praia de Camburi (Av. Dante Michelini - A 100 metros à direita do 3º Píer – Jardim Camburi); própria
- Praia de Camburi (Av. Dante Michelini a 150 metros antes do 2º píer); própria
- Praia de Camburi/Mata da Praia (Av. Dante Michelini - Esquina com Av. Adalberto Simão Nader); própria
- Praia de Camburi/Mata da Praia (Av. Dante Michelini esquina com Av. Nicolau Von Shilgen); própria
- Praia de Camburi/Jardim da Penha (Av.Dante Micheline - Esquina com a R.Comissário Otávio Queiroz); imprópria
- Praia de Camburi/Jardim da Penha (Av. Dante Michelini - Esquina com a R. Eugenílio Ramos); própria
- Praia de Camburi/Jardim da Penha (Av. Dante Micheline - 150 metros antes do 1° píer); própria
- Praia de Camburi/Jardim da Penha (Canal de Camburi - 50 m após o 1° píer); interditado
- Praia do Canto (80 metros após o Iate Clube); própria
- Praia do Canto (80 metros antes da ponte da Ilha do Frade); própria
- Praia de Santa Helena (20 metros à direita da ponte da Ilha do Frade); imprópria
- Praia de Santa Helena (100 metros após a ponte da Ilha do Frade); própria
- Praia de Santa Helena (Praça dos Desejos - em frente à Escola de Velas); própria
- Praia de Santa Helena (200 metros antes das barracas da Curva da Jurema); própria
- Praia da Curva da Jurema (Em frente as barracas da Curva da Jurema); própria
- Praia da Direita / Ilha do Frade; própria
- Praia das Castanheiras / Ilha do Frade (Praia das Castanheiras); própria
- Praia da Ilha do Frade (R. Des. Alfredo Cabral ,em frente ao n° 1255); própria
- Praia do Nenel / Ilha do Boi; própria
- Praia Grande / Ilha do Boi; própria
- Praia do Suá (Praia do Suá - Ao lado da Capitania dos Portos); imprópria
- Praia do Meio (Embaixo da 3ª ponte); imprópria
- Praia de Santo Antônio (Academia Popular); interditada
- Praia do Canal de Camburi / Santa Luíza (Próximo a Ponte da Passagem -J.da Penha); interditada
- Praia de Jesus de Nazareth; imprópria
Em Vila Velha, dos 17 pontos avaliados, dois estão impróprios para banho. A última coleta foi feita em 30 de setembro. Confira:
- Lagoa Grande: própria;
- Lagoa Morada do Sol: imprópria;
- Praia do Barrão: própria;
- Praia dos Recifes: própria;
- Praia Ponta da Fruta I: própria;
- Praia Ponta da Fruta II: própria;
- Praia da Barrinha: imprópria;
- Praia da Concha: própria;
- Praia de Itaparica I: própria;
- Praia de Itaparica II: própria;
- Praia de Beverly Hills: própria;
- Praia da Costa I - Champagnat: própria;
- Praia da Sereia: própria;
- Praia do Ribeiro: imprópria;
- Prainha: imprópria;
- Praia Secreta: própria;
- Praia do Bananal: própria.
Dos 29 pontos analisados na Serra, 11 não estão próprios para banho.
- Carapebus I: impróprio;
- Carapebus II: próprio;
- Lagoa Carapebus: próprio;
- Balneário de Carapebus II: próprio;
- Balneário de Carapebus: próprio;
- Bicanga II: próprio;
- Bicanga I: impróprio;
- Guaxindiba: impróprio;
- Manguinhos IV: próprio;
- Manguinhos III: próprio;
- Manguinhos II: impróprio;
- Manguinhos I: impróprio;
- Córrego Maringá: impróprio;
- Foz Córrego Laripe: impróprio;
- Jacaraípe V Curva da Baleia: próprio;
- Foz do Irema: impróprio;
- Jacaraípe VI: próprio;
- Jacaraípe VII: próprio;
- Jacaraípe II - Barrote: próprio;
- Jacaraípe III: próprio;
- Jacaraípe IV - Solemar: próprio;
- Jacaraípe I: próprio;
- São Francisco: próprio;
- Capuba: próprio;
- Costa Bela: próprio;
- Marbella: próprio;
- Nova Almeida II: impróprio;
- Nova Almeida I: impróprio;
- Rio Reis Magos: impróprio.
Na Cidade Saúde, todas os 16 pontos analisados estão próprios para banho. A coleta de amostras foi realizada no dia 22 de setembro, conforme a gestão municipal.
- Praia da Areia Preta – Excelente
- Praia da Fonte – Excelente
- Praia das Castanheiras – Excelente
- Praia das Virtudes – Excelente
- Praia de Bacutia – Excelente
- Praia de Guaibura – Excelente
- Praia de Meaípe – Excelente
- Praia de Peracanga – Excelente
- Praia de Santa Mônica – Excelente
- Praia de Setiba – Excelente
- Praia do Morro I – Excelente
- Praia do Morro II – Excelente
- Praia do Morro III – Excelente
- Praia dos Namorados – Excelente
- Praia dos Padres – Excelente
- Prainha de Muquiçaba – Muito boa.