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Dias de sol

Veja quais praias estão próprias para banho na Grande Vitória no feriadão

Dos 86 pontos analisados em Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória, 63 estão próprios, 19 impróprios e quatro interditados

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 08:09

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

10 out 2026 às 08:09
Calorão vai continuar e final de semana deve ser de praias cheias Bernado Coutinho

Com a previsão de sol e calor no Espírito Santo durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, muita gente deve aproveitar os dias de folga para ir à praia. Antes de entrar no mar, porém, é importante conferir as condições de balneabilidade de cada ponto. 


A Gazeta listou quais praias estão próprias na Grande Vitória entre o sábado (10) e segunda-feira (12). Dos 86 pontos analisados, 63 estão próprios para banho, enquanto 19 estão impróprios e quatro interditados. O levantamento considera as análises mais recentes divulgadas pelas prefeituras de Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória.

Vitória
Em Vitória, dos 24 pontos avaliados, quatro estão impróprios para banho e quatro estão interditados. A última coleta foi feita em 5 de outubro. Confira:

  • Praia de Camburi (Próximo ao Viaduto Araceli Cabreira Crespo); própria;
  • Praia de Camburi (Av. Dante Michelini/esquina com a Rua Silvino Grecco); própria
  • Praia de Camburi (Av. Dante Michelini - A 100 metros à direita do 3º Píer – Jardim Camburi); própria
  • Praia de Camburi (Av. Dante Michelini a 150 metros antes do 2º píer); própria
  • Praia de Camburi/Mata da Praia (Av. Dante Michelini - Esquina com Av. Adalberto Simão Nader); própria
  • Praia de Camburi/Mata da Praia (Av. Dante Michelini esquina com Av. Nicolau Von Shilgen); própria
  • Praia de Camburi/Jardim da Penha (Av.Dante Micheline - Esquina com a R.Comissário Otávio Queiroz); imprópria
  • Praia de Camburi/Jardim da Penha (Av. Dante Michelini - Esquina com a R. Eugenílio Ramos); própria
  • Praia de Camburi/Jardim da Penha (Av. Dante Micheline - 150 metros antes do 1° píer); própria
  • Praia de Camburi/Jardim da Penha (Canal de Camburi - 50 m após o 1° píer); interditado
  • Praia do Canto  (80 metros após o Iate Clube); própria
  • Praia do Canto  (80 metros antes da ponte da Ilha do Frade); própria
  • Praia de Santa Helena (20 metros à direita da ponte da Ilha do Frade); imprópria
  • Praia de Santa Helena (100 metros após a ponte da Ilha do Frade); própria
  • Praia de Santa Helena (Praça dos Desejos - em frente à Escola de Velas); própria
  • Praia de Santa Helena  (200 metros antes das barracas da Curva da Jurema); própria
  • Praia da Curva da Jurema (Em frente as barracas da Curva da Jurema); própria
  • Praia da Direita / Ilha do Frade; própria
  • Praia das Castanheiras / Ilha do Frade (Praia das Castanheiras); própria
  • Praia da Ilha do Frade (R. Des. Alfredo Cabral ,em frente ao n° 1255); própria
  • Praia do Nenel / Ilha do Boi; própria
  • Praia Grande / Ilha do Boi; própria
  • Praia do Suá (Praia do Suá - Ao lado da Capitania dos Portos); imprópria
  • Praia do Meio (Embaixo da 3ª ponte); imprópria
  • Praia de Santo Antônio (Academia Popular); interditada
  • Praia do Canal de Camburi / Santa Luíza  (Próximo a Ponte da Passagem -J.da Penha); interditada
  • Praia de Jesus de Nazareth; imprópria
Vila Velha

Em Vila Velha, dos 17 pontos avaliados, dois estão impróprios para banho. A última coleta foi feita em 30 de setembro. Confira:


  • Lagoa Grande: própria;
  • Lagoa Morada do Sol: imprópria;
  • Praia do Barrão: própria;
  • Praia dos Recifes: própria;
  • Praia Ponta da Fruta I: própria;
  • Praia Ponta da Fruta II: própria;
  • Praia da Barrinha: imprópria;
  • Praia da Concha: própria;
  • Praia de Itaparica I: própria;
  • Praia de Itaparica II: própria;
  • Praia de Beverly Hills: própria;
  • Praia da Costa I - Champagnat: própria;
  • Praia da Sereia: própria;
  • Praia do Ribeiro: imprópria;
  • Prainha: imprópria;
  • Praia Secreta: própria;
  • Praia do Bananal: própria.
Serra

Dos 29 pontos analisados na Serra, 11 não estão próprios para banho. 


  • Carapebus I: impróprio;
  • Carapebus II: próprio;
  • Lagoa Carapebus: próprio;
  • Balneário de Carapebus II: próprio;
  • Balneário de Carapebus: próprio;
  • Bicanga II: próprio;
  • Bicanga I: impróprio;
  • Guaxindiba: impróprio;
  • Manguinhos IV: próprio;
  • Manguinhos III: próprio;
  • Manguinhos II: impróprio;
  • Manguinhos I: impróprio;
  • Córrego Maringá: impróprio;
  • Foz Córrego Laripe: impróprio;
  • Jacaraípe V Curva da Baleia: próprio;
  • Foz do Irema: impróprio;
  • Jacaraípe VI: próprio;
  • Jacaraípe VII: próprio;
  • Jacaraípe II - Barrote: próprio;
  • Jacaraípe III: próprio;
  • Jacaraípe IV - Solemar: próprio;
  • Jacaraípe I: próprio;
  • São Francisco: próprio;
  • Capuba: próprio;
  • Costa Bela: próprio;
  • Marbella: próprio;
  • Nova Almeida II: impróprio;
  • Nova Almeida I: impróprio;
  • Rio Reis Magos: impróprio.
Guarapari

Na Cidade Saúde, todas os 16 pontos analisados estão próprios para banho. A coleta de amostras foi realizada no dia 22 de setembro, conforme a gestão municipal.


  • Praia da Areia Preta – Excelente
  • Praia da Fonte – Excelente
  • Praia das Castanheiras – Excelente
  • Praia das Virtudes – Excelente
  • Praia de Bacutia – Excelente
  • Praia de Guaibura – Excelente
  • Praia de Meaípe – Excelente
  • Praia de Peracanga – Excelente
  • Praia de Santa Mônica – Excelente
  • Praia de Setiba – Excelente
  • Praia do Morro I – Excelente
  • Praia do Morro II – Excelente
  • Praia do Morro III – Excelente
  • Praia dos Namorados – Excelente
  • Praia dos Padres – Excelente
  • Prainha de Muquiçaba – Muito boa.

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