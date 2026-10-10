Como Jair Bolsonaro quase conseguiu em 2022 a virada que Lula almeja no 2º turno

O desafio, para o candidato do PL, será sustentar esse eleitorado que conquistou na região no primeiro turno — o melhor desempenho de um Bolsonaro ali na história. Para Lula, por sua vez, além de não perder mais nenhum voto, será o de tentar ainda crescer entre esses eleitores que, no passado, garantiram mandatos a ele e a seus aliados (Dilma Rousseff chegou a 27 milhões de votos em 2014 no Nordeste, por exemplo).