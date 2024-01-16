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O que é a Doença de Crohn, que levou Evaristo Costa à UTI? Entenda

A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal, que afeta especialmente certas porções do intestino delgado e cólon

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2024 às 14:17
O jornalista Evaristo Costa
Evaristo Costa está internado na UTI de um hospital da cidade de Cambridge, na Inglaterra Crédito: Reprodução/Instagram @evaristocostaoficial
O jornalista Evaristo Costa, 47, está internado na UTI de um hospital da cidade de Cambridge, na Inglaterra, por causa de complicações relacionadas à Doença de Crohn. O apresentador atualizou seu estado de saúde nas redes sociais, onde vem mostrando parte de sua rotina na unidade hospitalar.
A nota divulgada pela sua assessoria diz que houve evolução em seu quadro. "Evaristo Costa encontra-se em franca recuperação, sem dores e muito bem-humorado. A Doença de Crohn entrou em remissão e a infecção respondeu bem aos antibióticos", diz a nota.
Ele foi diagnosticado com o quadro inflamatório intestinal há quatro anos."Vê-se que ainda não aprendi como conviver e controlá-lo. Mas chego lá!", disse em uma publicação no Instagram. Ele contou que, desta vez, foi surpreendido com uma sepse urinária. O jornalista está recebendo medicação intravenosa e aguarda a remissão da infecção.

ENTENDA A DOENÇA

A Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal, que afeta especialmente certas porções do intestino delgado e cólon. A gastroenterologista Mariana Pacheco, da Rede Meridional, explica que ela possui um componente genético associado ao meio ambiente e ao estilo de vida da pessoa. "Pode acometer qualquer faixa etária e ambos os sexos da mesma forma. É uma doença grave, que pode afetar os tecidos gastrointestinais profundamente, sendo um fator e risco para o câncer de intestino".
Os sintomas da doença são variados e dependem de qual região do corpo está o acometimento. Mas, são comuns o surgimento de sintomas como: diarreia com sangue ou muco, dor abdominal, emagrecimento, febre e o aparecimento de fístulas (orifícios que aparecem na pele, geralmente na região perianal, com saída de pus ou até de fezes). Também podem surgir sinais em outros locais com dor articular, vermelhidão nos olhos, lesões de pele.
A médica explica que a Doença de Crohn pode ocorrer em diferentes partes do trato digestivo, desde a boca, até a parte final do intestino grosso. E por isso os sintomas, geralmente, são variados. Desde aftas recorrentes até diarreia. “Por ser uma inflamação que tende a apresentar sinais em todo o corpo, pode apresentar sintomas fora do intestino, como dor articular e lesões de pele”, alertou.
Mariana Pacheco, gastroenterologista
Mariana Pacheco diz  que a Doença de Crohn pode ocorrer em diferentes partes do trato digestivo Crédito: Divulgação
"Entre as principais complicações da doença estão a obstrução intestinal com necessidade de realização de cirurgia, fístulas, sangramento em quantidade pelo intestino e câncer de intestino. Todas elas dependem do local do acometimento"
Mariana Pacheco - Gastroenterologista

A DOENÇA NÃO POSSUI CURA

O diagnóstico pode ser feito de múltiplas maneiras, com a realização de exames de sangue para identificar possíveis anemias, exame de fezes, colonoscopia, endoscopia e exame de imagem do intestino delgado.
A Doença de Crohn ainda não possui cura permanente. "Porém, o portador da doença pode levar uma vida normal, desde que lhe sejam recomendados os medicamentos mais efetivos para retardar a progressão, como imunossupressores para diminuir a resposta inflamatória. E pode ser necessária a realização de cirurgias, em alguns casos", explica Mariana.
A especialista alerta que o paciente com Doença de Crohn precisa cuidar de sua alimentação, evitando alimentos que possam irritar ainda mais o intestino. É recomendado, ainda, que o paciente tente ao máximo controlar o estresse e ansiedade, uma vez que esses fatores podem contribuir com o agravamento da doença. "Assim como em muitas outras patologias que atingem o organismo humano, hábitos saudáveis ajudam a mantê-la sob controle como a alimentação equilibrada, a prática de exercícios físicos, a boa qualidade de sono, e a não ingestão de álcool e cigarro", finaliza. 

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