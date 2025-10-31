“Não imaginei que podia ser câncer de mama”, diz supervisor de mecânica do ES

"Era setembro de 2023, tinha 33 anos, e estava no meu local de trabalho quando um colega esbarrou em mim e na mesma hora senti uma dor forte e diferente no meu peito. Quando senti uma dor na mama direita e percebi um caroço, pensei em tudo, menos no câncer de mama
. Jamais imaginei que pudesse acontecer comigo", conta Filipe Jadyvsky, que é supervisor de mecânica.
O diagnóstico de câncer de mama é, em geral, associado ao universo feminino. No entanto, embora raro, ele também pode ser diagnosticado em homens. O tumor em homens é raro, representando cerca de 1% dos casos totais da doença, mas pode ocorrer em qualquer idade. Os sintomas mais comuns são um nódulo na mama
, alterações na pele, retração do mamilo ou secreção. "O primeiro sinal foi que senti um nódulo, no formato de um carroço mesmo, apalpando com a mão", conta o capixaba.
Ao receber o diagnóstico, o capixaba teve medo. "O medo é inevitável, a princípio demorou um pouco para cair a ficha, chorei o o que tinha pra chorar, mas não me deixei abater", lembra.
Filipe passou por duas cirurgias — a primeira para retirada da mama direita, onde o câncer estava alojado, e a segunda, da mama esquerda, por prevenção. Depois, iniciou o tratamento com quimioterapia e uso contínuo de medicação oral. Hoje, ele realiza acompanhamento médico a cada três meses e celebra uma nova rotina de vida.
Três anos após o diagnóstico, Filipe faz questão de compartilhar sua experiência para ajudar outros homens a estarem atentos aos sinais do corpo. “Muitos homens nem imaginam que possam ter câncer de mama, por isso o diagnóstico geralmente causa espanto e, às vezes, até certo desconforto. Falar sobre o tema é essencial. A informação ajuda a reduzir o preconceito e aumenta as chances de um diagnóstico precoce”, conclui a médica.
A oncologista Gabriela Siano, da São Bernardo Samp, explica que é importante lembrar que homens também possuem tecido mamário, glândulas e ductos, estruturas que podem desenvolver células cancerígenas. A principal diferença é a quantidade e o desenvolvimento do tecido mamário. "Nas mulheres, os hormônios femininos (como o estrogênio) estimulam o crescimento das glândulas e ductos mamários, tornando a mama mais desenvolvida. Nos homens, esse tecido existe, mas é bem menor e menos ativo hormonalmente. Mesmo assim, as células desse tecido podem sofrer mutações e se tornar cancerígenas, dando origem ao câncer de mama". Outra diferença importante é que, como o tecido mamário masculino é pequeno, o tumor pode se espalhar mais rapidamente para estruturas próximas, como pele e músculos.
A médica destaca que, embora o tumor possa ser mais perceptível, o diagnóstico costuma ser tardio. “A falta de suspeita é o principal desafio. Por isso, qualquer alteração na região peitoral deve ser avaliada por um mastologista. O diagnóstico precoce é fundamental e aumenta as chances de cura”, alerta Gabriela.
A oncologista reforça que, quando diagnosticado precocemente, o câncer de mama tem taxas de cura semelhantes entre homens e mulheres. “Quando comparamos tumores do mesmo tipo e estágio, as taxas de cura são semelhantes. O mais importante é o diagnóstico precoce e o tratamento adequado”, completa Gabriela.
O tratamento é muito semelhante ao das mulheres e depende do estágio do câncer. Pode incluir a cirurgia (para retirada do tumor ou da mama, se necessário e a avaliação lindonodal), radioterapia e quimioterapia
e/ou terapia hormonal, dependendo do tipo do tumor. "Em alguns casos, terapias-alvo, anticorpo droga conjugados e imunoterapia podem ser indicados".
A mastectomia (retirada da mama) é a cirurgia mais comum em homens com câncer de mama. "Isso acontece porque o tecido mamário masculino é pequeno, e muitas vezes não é possível retirar apenas o tumor com margem de segurança — por isso, a mama inteira é removida. Em alguns casos, pode-se também retirar linfonodos das axilas para avaliar se houve disseminação da doença", explica a médica. Após a cirurgia, o paciente pode precisar de radioterapia, quimioterapia ou tratamento hormonal, dependendo do risco de recidiva e das características do tumor.