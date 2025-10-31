“Não imaginei que podia ser câncer de mama”, diz supervisor de mecânica do ES

Os sinais costumam ser muito semelhantes aos das mulheres, mas no homem são mais visíveis por causa da menor quantidade de tecido mamário. Os principais sintomas incluem:

Caroço (nódulo) endurecido e indolor na mama, geralmente abaixo do mamilo;

Alterações na pele, como retrações, feridas ou descamações;

Saída de secreção (especialmente com sangue) pelo mamilo;

Mudança no formato ou retração do mamilo;

Inchaço em axilas, se houver comprometimento dos gânglios.

