AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Menor marca-passo do mundo é implantado em paciente do ES
Design minúsculo

Menor marca-passo do mundo é implantado em paciente do ES

O aposentado José Augusto Belumat, de 80 anos, recebeu o que é considerado menor marca-passo do mundo, em uma cirurgia realizada em Colatina

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2024 às 18:33
José Augusto Belumat, aposentado
José Augusto Belumat recebeu o menor marca-passo do mundo Crédito: Roger Botelho
Um dispositivo equivalente a 2 gramas, do tamanho de um comprimido e muito parecido com uma pilha, mas capaz de fazer o coração bater na frequência correta. O aposentado José Augusto Belumat, de 80 anos, recebeu o que é considerado o menor marca-passo do mundo, em uma cirurgia realizada no começo de novembro, no São Bernardo Apart Hospital, em Colatina. É a primeira vez, que um implante como esse é realizado no Espírito Santo.
Ao contrário dos marca-passos tradicionais, esse modelo com design minúsculo permite que o implante seja feito de forma minimamente invasiva. O aparelho é introduzido no organismo do paciente por acesso venoso. Com ganchinhos minúsculos, que lembram a estrutura de uma âncora, o pequeno marca-passo se acopla ao músculo cardíaco e pode ficar ali por até 12 anos — tempo de duração da bateria. No Brasil, implantes como esse começaram a ser feitos em 2021, em São Paulo. O implante realizado no Espírito Santo é o caso de número 95 do país.
“É igual a uma pilha que nós acoplamos via catéter, por punção de veia femoral, e ele é fixado no músculo do coração. Então ele só tem esses ganchinhos, não tem eletrodos, não tem nada. É considerado o menor marca-passo do mundo, e esse implante chegou ao Brasil em 2021. Um dispositivo extremamente pequeno, com uma bateria bem extensa e que traz muita segurança para a o paciente”, explica o cardiologista Dalton Hespanhol do Amaral, responsável por realizar o procedimento. 
Marca-passos antigos (na parte de cima) e o marca-passo que foi colocado no idoso, que é praticamente do tamanho de um comprimido (branco)
Marca-passos antigos (na parte de cima) e o marca-passo que foi colocado no idoso, que é praticamente do tamanho de um comprimido (branco) Crédito: Divulgação São Bernardo Apart Hospital
O dispositivo funciona sem a utilização de cabos-eletrodos, sem os condutores que levam o impulso elétrico. Ele contém um gerador, alimentado pela bateria de lítio, e um microprocessador. O eletrodo, neste caso, é um pequeno ponto na superfície metálica. Como nos outros marca-passos, a todo momento ele recebe informações dos batimentos cardíacos em busca de anormalidades. E responde a elas. A ausência de eletrodos reduz os riscos de infeção grave, que pode ocorrer pelo contato dos cabos com a corrente sanguínea nos aparelhos comuns.
“Uma das funções do marca-passo é fazer o coração bater na frequência normal. Em alguns pacientes, em função de algumas arritmias, o coração bate muito devagar, em uma frequência que não é compatível com a vida, e por isso temos que implantar um marca-passo definitivo", explica o médico.
A medicina evoluiu muito nos últimos anos e atualmente é possível trocar o marca-passo grande, que exigia um corte no peito para colocar eletrodos dentro do coração, por um dispositivo infinitamente menor. "Sem a existência de eletrodos, eliminamos as chances de infecção, de hematomas, não temos cicatriz no tórax, nem protuberância sobre a pele, e reduzimos também as restrições de atividade pós-implante. O paciente tem alta no dia seguinte, sem necessidade de repouso, podendo fazer atividade física e levar uma vida completamente normal”, finalzia o cardiologista.

Veja Também

A vida depois do AVC: as histórias de quem sobreviveu a uma das principais causas de morte do país

Cateterismo: entenda o que é o exame feito pelo ex-BBB Eliezer

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lula e Flávio Bolsonaro
O centro político foi mais uma vez “conquistado” pelo bolsonarismo
Imagem de destaque
Quer um lanche da tarde leve? Aprenda essa receita fácil de biscoito de polvilho
Imagem de destaque
Pronasci abre 500 vagas para jovens em vulnerabilidade no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados