Menopausa: saiba como cuidar da saúde íntima durante essa fase da vida

Atividades como pilates e fisioterapia pélvica auxiliam no fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico Crédito: Shutterstock/ProCinemaStock

Entre os principais desafios desse momento estão alterações na saúde íntima, que podem causar sintomas como ressecamento vaginal, desconforto durante a relação sexual e maior predisposição a infecções urinárias. Segundo a médica Camila Prestes, parceira da DKT South America, a queda na produção de estrogênio reduz a lubrificação natural da região íntima e pode afetar diretamente a qualidade de vida da mulher. Para minimizar esses impactos, é essencial adotar cuidados específicos que ajudem a manter o bem-estar e a autoestima durante essa fase.

A hidratação íntima é uma das principais recomendações para aliviar o ressecamento vaginal. O uso de hidratantes vaginais pode ajudar a manter a umidade da mucosa e reduzir o desconforto. "Além disso, lubrificantes à base de água podem ser utilizados durante a relação sexual para proporcionar maior conforto", diz a médica.

Outra estratégia importante é a manutenção de uma boa higiene íntima, evitando o uso de sabonetes agressivos e produtos com fragrâncias que possam causar irritação. Prefira produtos neutros e desenvolvidos especificamente para essa região.

A prática de atividades físicas também tem papel fundamental no bem-estar durante a menopausa. "Exercícios regulares ajudam a melhorar a circulação sanguínea, incluindo na região pélvica, o que pode favorecer a lubrificação natural", explica Camila Prestes. Além disso, atividades como pilates e fisioterapia pélvica auxiliam no fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, prevenindo disfunções urinárias comuns nessa fase. O acompanhamento médico é essencial para avaliar as necessidades individuais e indicar terapias complementares, como a reposição hormonal, que pode ser uma alternativa segura para aliviar sintomas mais intensos.