Mais fibras no almoço: 5 receitas saudáveis para cuidar da saúde intestinal

As fibras são nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo e estão presentes principalmente em alimentos de origem vegetal, como frutas, verduras, legumes, cereais integrais e leguminosas. Além de contribuírem para o funcionamento intestinal, elas também ajudam a promover a saciedade e podem ser incluídas facilmente nas refeições do dia a dia. Para adultos, o consumo ideal é de 25 a 30 g de fibras por dia, quantidade que pode ser alcançada com uma alimentação variada e equilibrada, sem precisar abrir mão do sabor.