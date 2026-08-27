3 receitas ricas em fibras para o lanche da tarde que ajudam no funcionamento do intestino

Coloque a gelatina sem sabor em um recipiente e adicione a água fria. Misture e deixe descansar por 5 minutos. Leve ao micro-ondas por 15 segundos. Retire, misture e, se ainda houver grânulos, aqueça por mais alguns segundos, sem deixar ferver. Depois, disponha em um liquidificador e acrescente o restante dos ingredientes, exceto as claras em neve. Bata até formar uma consistência homogênea. Disponha em um recipiente e misture com as claras em neve delicadamente. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.