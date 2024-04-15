Jejum intermitente ajuda no emagrecimento e favorece o intestino

Segundo Victor Lamônica, quando a insulina está baixa, devido ao jejum, o organismo utiliza a gordura como fonte de energia. Com isso, ocorre uma redução da porcentagem de gordura total no corpo. “Porém, nem tudo são flores, pois quando comparado o jejum intermitente no processo de emagrecimento versus dietas de baixa caloria com atividade física, os resultados foram bem semelhantes, não havendo superioridade de um método em relação a outro”, esclarece o médico.