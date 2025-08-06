Inverno: saiba por que é importante fazer a limpeza facial nos dia de frio

A limpeza da pele no inverno é essencial durante o inverno Crédito: Shutterstock

A limpeza facial no inverno é essencial para manter a saúde e beleza da pele, pois o clima frio e seco pode causar ressecamento. Uma limpeza adequada remove impurezas acumuladas, células mortas e prepara a pele para absorver melhor os produtos hidratantes.

A dermatologista Livia Pino diz que os cuidados devem ser adaptados de acordo com o tipo de inverno e as condições climáticas de cada região. "Quanto mais intenso o frio, a pele sofre não só pela baixa umidade do ar, mas também pela exposição a ventos frios e água quente dos banhos. Tendemos a danificar a pele com banhos quentes por exemplo, deixamos a pele mais seca com uso de aquecedores. Esse ressecamento da pele agrava os danos a integridade da barreira cutânea. Algumas dermatoses pioram nesta época do ano, e as queixas de coceira aumentam com a pele seca. Sendo assim, em climas secos e frio devemos redobrar a atenção ao uso de higienizadores suaves e no aumento da hidratação cutânea com cremes apropriados", explica.

A médica diz que em regiões mais secas, a pele tende a perder mais água para o ambiente, o que aumenta o ressecamento. Também é importante reforçar a hidratação corporal e evitar banhos muito quentes. "Em locais úmidos, o frio costuma ser mais ameno, mas ainda assim a pele pode sofrer com mudanças bruscas de temperatura. Nesse caso, a hidratação pode ser feita com produtos mais leves, mas a limpeza deve ser suave, para não desequilibrar a barreira cutânea", conta Livia Pino.

Cuidados com a pele Durante o inverno, a pele tende a perder mais água devido ao clima mais seco e ao uso frequente de banhos quentes, o que pode comprometer a barreira cutânea. De uma forma geral, no clima frio e seco:

- Devemos optar por higienizadores mais suaves; - Evitar uso de substâncias abrasivas e adstringente; - Usar água o menos quente possível; - Evitar muitos banhos com sabonete por dia; - Lembrar sempre de hidratar após a limpeza.



O dermatologista Alexandre Calegari diz que a limpeza continua sendo essencial no inverno, mas com mais delicadeza. "No inverno, é comum que a pele fique mais sensível e seca, então precisamos evitar produtos agressivos, com muito álcool, fragrância ou compostos como ácido salicílico. Uma limpeza suave, com ativos que hidratam e acalmam a pele são interessantes para esta época do ano, fazendo a limpeza eficaz e sem agressão".

No geral, peles oleosas se beneficiam de texturas em gel ou sérum, enquanto peles secas respondem melhor a cremes mais densos. "O interessante é observar como a pele reage com cada produto aplicado, ficar atento se determinada substância causou repuxamento, brilhou demais ou se apresentou sinais de sensibilidade", diz o médico.

Alexandre Calegari explica os cuidados com a pele no inverno Crédito: Divulgação/ Alexandre Calegari

Optar por sabonetes com pH fisiológico que limpam sem ressecar é uma boa estratégia. Produtos com ativos calmantes como niacinamida, ceramidas e aloe vera, também ajudam Alexandre Calegari - Dermatologista

O dermatologista também conta que sentir sede é um bom parâmetro de alerta do nosso organismo para que tenhamos a oportunidade de reequilibrar tudo, ingerindo mais água. "Por isso, manter uma hidratação regular é fundamental para preservar a barreira de proteção da pele e evitar que ela fique ressecada e irritada".

Fernanda Chaves, que é Head da Área Médica dos Laboratórios Pierre Fabre, também diz que a higienização facial adequada, de maneira suave e eficaz, ajuda a remover impurezas e resíduos acumulados ao longo do dia, preservando a hidratação natural da pele. "Além disso, uma limpeza regular contribui para manter a superfície da pele mais uniforme e viçosa preparando a pele para toda a rotina de skincare".

É importante manter uma rotina de cuidados com a pele que inclua hidratação regular, mesmo que não sintamos tanta sede como nos dias mais quentes. "No frio, transpiramos menos e temos menos vontade de beber água, mas uma menor sede não significa menor necessidade de água. O nosso organismo e nossa pele continuam precisando de hidratação. Isso porque durante o inverno, o clima mais frio e o ar mais seco favorecem o ressecamento da pele. Por isso, manter a pele hidratada no inverno é um passo essencial", diz Fernanda Chaves.

VEJA OPÇÕES DE PRODUTOS

Uma seleção de limpadores faciais para cuidar da pele no inverno Crédito: Arte A Gazeta

Espuma de Limpeza Acniben, da Isdin. Deixa uma sensação de frescor sem ressecar, pois sua fórmula conta com zinco PCA e ácido salicílico, que remove impurezas, desobstrui poros e reduz excesso de oleosidade, além de ter ação antimicrobiana. Preço: R$ 53,05 (COMPRE AQUI)



Derma Gel de Limpeza Facial, da Bepantol. Com fórmula livre de sabão e enriquecida com Dexpantenol, Niacinamida, Glicerina e Óleo de Argan, remove impurezas e excesso de oleosidade, enquanto hidrata, acalma e ajuda a restaurar a barreira protetora da pele, deixando-a macia, suave e protegida. Preço: R$ 59,12 (COMPRE AQUI)



Actine Gel de Limpeza, da Darrow. Desenvolvido especialmente para peles oleosas e com tendência a acne, ele remove o excesso de oleosidade e as impurezas acumuladas durante o dia, sem agredir a pele. Preço: R$ 49,98 (COMPRE AQUI)



Cleanance Gel de Limpeza Facial, da Avène. Gel de limpeza facial para pele oleosa e com acne. Proporciona limpeza refrescante com ação secativa para acne e controle da oleosidade, promovendo um efeito matte na pele. Diminui a irritabilidade e sensibilidade da pele. Preço: R$ 71,08 (COMPRE AQUI)



Epidrat Calm, da Mantecorp. Gel de limpeza especialmente desenvolvido para a limpeza diária da pele sensível, possui ação calmante e não deixa a pele oleosa. Conta com textura leve e ativos reconhecidos, como o ácido hialurônico para maior hidratação, chá verde que promove ação antioxidante e o prebiótico que mantém a integridade da barreira cutânea. Preço: R$ 54,07 (COMPRE AQUI)



Bioré Skincare Facial Wash. Com espuma densa e cremosa, limpa profundamente sem agredir a barreira natural da pele. Indicado para peles normal a mista, forma uma espuma suave que elimina impurezas sem agredir ou repuxar a pele e remove a oleosidade da zona T sem ressecar as outras áreas do rosto. Preço: R$ 42,90 (COMPRE AQUI)



Acne Control, da Cerave. Gel de limpeza facial para peles mistas e oleosas. Promove uma higienização suave para controle da acne e desobstrução dos poros. Sua fórmula une o poder das Ceramidas Essenciais, da Niacinamida e de 2% de Ácido Salicílico para controlar a oleosidade excessiva, enquanto restaura a barreira protetora da pele. Preço: R$ 94,47 (COMPRE AQUI)



Hyaluronic Gel de Limpeza Facial, da Lovely Beauty Care. Promove uma limpeza profunda sem ressecar. Sua fórmula combina ácido hialurônico e extrato de cupuaçu, que hidratam e suavizam a pele, com vitamina B5, que estimula a produção natural de colágeno e elastina, ajudando a manter a firmeza, a elasticidade e a reduzir linhas finas. Preço: R$ 36,00



Uma seleção de limpadores faciais para cuidar da pele no inverno Crédito: Arte A Gazeta

Sabonete em Gel Nutritivo, da Nivea. Limpa profundamente sem ressecar, removendo impurezas e mantendo a hidratação natural da pele. Enriquecido com flor de lótus, Hydramine e vitamina E, proporciona frescor. Preço: R$ 36,90 (COMPRE AQUI)



Gel de Limpeza Hydro Boost, de Neutrogena. Contém ácido hialurônico, glicerina e Barrier Care Technology em sua composição. É um produto de textura fluída que é ativado pela água. A sua espuma remove as impurezas, a oleosidade e a maquiagem, deixando a pele sem qualquer resíduo. Preço: R$ 79,99 (COMPRE AQUI)



Dermotivin Soft. Sabonete liquido para peles sensíveis e ressecadas. Ajuda a higienizar com suavidade e hidratação para evitar o ressecamento na região. Traz em sua formulação o exclusivo Soft Complex, que forma um filme protetor que higieniza evitando o ressecamento. Sua ação deixa a pele mais macia e hidratada, além de minimizar o possível surgimento de alergia. Preço: R$ 71,92 (COMPRE AQUI)



Nutrel Sensitive, de Profuse. Acalma a pele, especialmente as secas, sensíveis e sensibilizadas. Não altera o pH da pele, respeita sua hidratação natural e função de barreira de proteção. Confere uma limpeza eficaz, delicada, anti-irritante e sem ressecamento. Preço: R$ 67,96 (COMPRE AQUI)



Loção de Limpeza, de Cetaphil. Limpa suavemente, removendo impurezas e maquiagem, sem irritar a pele. Com niacinamida, pantenol e glicerina hidratante, hidrata enquanto limpa, para acalmar e repor a hidratação da pele. Preço: R$ 76,41 (COMPRE AQUI)



DermoPure Oil Control, de Eucerin. Indicado para peles oleosas. Ele remove o excesso de oleosidade, as impurezas e a maquiagem de forma eficaz. Com ação antibacteriana e higienizadora, proporciona uma sensação de limpeza, refrescância e maciez devido à sua fórmula. Preço: R$ 52,07 (COMPRE AQUI)



Cleany Controle, de TheraSkin. É um gel antioleosidade especialmente formulado para a limpeza suave e eficaz de pele mista e oleosa com tendência à acne. A combinação única dos ingredientes em sua fórmula proporciona uma limpeza suave sem ressecar a pele, reduz o excesso de oleosidade e brilho, desobstrui os poros e trata os quadros de acne. Preço: R$ 28,50 (COMPRE AQUI)



Skin Cherry Dub Cleanser, da Fenty. Com suco de fruta de Malpighia Glabra (acerola) e suco da folha de Aloe Barbadensis (babosa), ajuda a limpar e preparar a pele para a rotina de skincare. Com textura cremosa que se transforma em uma espuma suave, limpa profundamente e preserva a hidratação natural da pele. Preço: R$ 239,00



*Os preços foram consultados em 05 de agosto de 2025 e estão sujeitos a alterações.