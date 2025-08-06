Inverno: saiba por que é importante fazer a limpeza facial nos dia de frio

Cuidados com a pele
Durante o inverno, a pele tende a perder mais água devido ao clima mais seco e ao uso frequente de banhos quentes, o que pode comprometer a barreira cutânea. De uma forma geral, no clima frio e seco:
- Devemos optar por higienizadores mais suaves;
- Evitar uso de substâncias abrasivas e adstringente;
- Usar água o menos quente possível;
- Evitar muitos banhos com sabonete por dia;
- Lembrar sempre de hidratar após a limpeza.
VEJA OPÇÕES DE PRODUTOS
- Espuma de Limpeza Acniben, da Isdin. Deixa uma sensação de frescor sem ressecar, pois sua fórmula conta com zinco PCA e ácido salicílico, que remove impurezas, desobstrui poros e reduz excesso de oleosidade, além de ter ação antimicrobiana. Preço: R$ 53,05 (COMPRE AQUI)
- Derma Gel de Limpeza Facial, da Bepantol. Com fórmula livre de sabão e enriquecida com Dexpantenol, Niacinamida, Glicerina e Óleo de Argan, remove impurezas e excesso de oleosidade, enquanto hidrata, acalma e ajuda a restaurar a barreira protetora da pele, deixando-a macia, suave e protegida. Preço: R$ 59,12 (COMPRE AQUI)
- Actine Gel de Limpeza, da Darrow. Desenvolvido especialmente para peles oleosas e com tendência a acne, ele remove o excesso de oleosidade e as impurezas acumuladas durante o dia, sem agredir a pele. Preço: R$ 49,98 (COMPRE AQUI)
- Cleanance Gel de Limpeza Facial, da Avène. Gel de limpeza facial para pele oleosa e com acne. Proporciona limpeza refrescante com ação secativa para acne e controle da oleosidade, promovendo um efeito matte na pele. Diminui a irritabilidade e sensibilidade da pele. Preço: R$ 71,08 (COMPRE AQUI)
- Epidrat Calm, da Mantecorp. Gel de limpeza especialmente desenvolvido para a limpeza diária da pele sensível, possui ação calmante e não deixa a pele oleosa. Conta com textura leve e ativos reconhecidos, como o ácido hialurônico para maior hidratação, chá verde que promove ação antioxidante e o prebiótico que mantém a integridade da barreira cutânea. Preço: R$ 54,07 (COMPRE AQUI)
- Bioré Skincare Facial Wash. Com espuma densa e cremosa, limpa profundamente sem agredir a barreira natural da pele. Indicado para peles normal a mista, forma uma espuma suave que elimina impurezas sem agredir ou repuxar a pele e remove a oleosidade da zona T sem ressecar as outras áreas do rosto. Preço: R$ 42,90 (COMPRE AQUI)
- Acne Control, da Cerave. Gel de limpeza facial para peles mistas e oleosas. Promove uma higienização suave para controle da acne e desobstrução dos poros. Sua fórmula une o poder das Ceramidas Essenciais, da Niacinamida e de 2% de Ácido Salicílico para controlar a oleosidade excessiva, enquanto restaura a barreira protetora da pele. Preço: R$ 94,47 (COMPRE AQUI)
- Hyaluronic Gel de Limpeza Facial, da Lovely Beauty Care. Promove uma limpeza profunda sem ressecar. Sua fórmula combina ácido hialurônico e extrato de cupuaçu, que hidratam e suavizam a pele, com vitamina B5, que estimula a produção natural de colágeno e elastina, ajudando a manter a firmeza, a elasticidade e a reduzir linhas finas. Preço: R$ 36,00
- Sabonete em Gel Nutritivo, da Nivea. Limpa profundamente sem ressecar, removendo impurezas e mantendo a hidratação natural da pele. Enriquecido com flor de lótus, Hydramine e vitamina E, proporciona frescor. Preço: R$ 36,90 (COMPRE AQUI)
- Gel de Limpeza Hydro Boost, de Neutrogena. Contém ácido hialurônico, glicerina e Barrier Care Technology em sua composição. É um produto de textura fluída que é ativado pela água. A sua espuma remove as impurezas, a oleosidade e a maquiagem, deixando a pele sem qualquer resíduo. Preço: R$ 79,99 (COMPRE AQUI)
- Dermotivin Soft. Sabonete liquido para peles sensíveis e ressecadas. Ajuda a higienizar com suavidade e hidratação para evitar o ressecamento na região. Traz em sua formulação o exclusivo Soft Complex, que forma um filme protetor que higieniza evitando o ressecamento. Sua ação deixa a pele mais macia e hidratada, além de minimizar o possível surgimento de alergia. Preço: R$ 71,92 (COMPRE AQUI)
- Nutrel Sensitive, de Profuse. Acalma a pele, especialmente as secas, sensíveis e sensibilizadas. Não altera o pH da pele, respeita sua hidratação natural e função de barreira de proteção. Confere uma limpeza eficaz, delicada, anti-irritante e sem ressecamento. Preço: R$ 67,96 (COMPRE AQUI)
- Loção de Limpeza, de Cetaphil. Limpa suavemente, removendo impurezas e maquiagem, sem irritar a pele. Com niacinamida, pantenol e glicerina hidratante, hidrata enquanto limpa, para acalmar e repor a hidratação da pele. Preço: R$ 76,41 (COMPRE AQUI)
- DermoPure Oil Control, de Eucerin. Indicado para peles oleosas. Ele remove o excesso de oleosidade, as impurezas e a maquiagem de forma eficaz. Com ação antibacteriana e higienizadora, proporciona uma sensação de limpeza, refrescância e maciez devido à sua fórmula. Preço: R$ 52,07 (COMPRE AQUI)
- Cleany Controle, de TheraSkin. É um gel antioleosidade especialmente formulado para a limpeza suave e eficaz de pele mista e oleosa com tendência à acne. A combinação única dos ingredientes em sua fórmula proporciona uma limpeza suave sem ressecar a pele, reduz o excesso de oleosidade e brilho, desobstrui os poros e trata os quadros de acne. Preço: R$ 28,50 (COMPRE AQUI)
- Skin Cherry Dub Cleanser, da Fenty. Com suco de fruta de Malpighia Glabra (acerola) e suco da folha de Aloe Barbadensis (babosa), ajuda a limpar e preparar a pele para a rotina de skincare. Com textura cremosa que se transforma em uma espuma suave, limpa profundamente e preserva a hidratação natural da pele. Preço: R$ 239,00
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