Garrafinha de água: saiba a importância de limpar o utensílio

Não limpar a garrafinha pode levar a um acúmulo de bactérias e fungos Crédito: Shutterstock

Usar a garrafa de água na academia , na prática de atividades físicas ou em qualquer outra ocasião para manter-se hidratado é muito importante, porém sem higienizá-la corretamente é arriscado. Isso pode levar a um acúmulo de bactérias e fungos lá dentro, causando sérios problemas de saúde.

Um levantamento realizado pela WaterFilterGuru, uma empresa especializada em controle de qualidade da água nos Estados Unidos, calculou que uma única garrafa reutilizável pode carregar cerca de 20,8 milhões de Unidades de Formação de Colônias (UFCs). A UFC é uma medida que indica o número de micróbios viáveis, capazes de formar uma colônia, em uma determinada superfície.

“As garrafas ficam expostas a contaminantes biológicos, seja de material orgânico ou não, que tendem a desencadear doenças infecciosas. Estes contaminantes podem levar a sérios problemas de saúde, incluindo doenças respiratórias, de pele e gastrointestinais” diz a infectologista Lia Canedo, da Rede Meridional.

A especialista orienta que o ideal é que os materiais das garrafas não possuam rugosidade, que sejam de fácil limpeza, que deve ser realizada com água e detergente, de preferência após cada uso. As de aço inoxidável, são mais resistentes e não liberam substâncias na água.

A água habitualmente não possui resíduos alimentares, que favorecem o crescimento de bactérias, fungos, parasitas, toxinas naturais e vírus, porém pode ocorrer contaminação e desenvolvimento destes organismos, principalmente se não houver uma limpeza adequada das garrafas.

A médica conta que a água pode causar uma série de doenças gastrointestinais, respiratórias, de pele e outras. Na maioria das vezes causam gastroenterites, mas os sintomas podem variar de leves a graves, a depender do tipo de bactéria e da saúde do indivíduo acometido. No entanto, deve-se ficar atento, pois o quadro pode se agravar. Estes pacientes podem evoluir de maneira insatisfatória, levando a uma infecção generalizada e morte.

Alguns grupos são mais vulneráveis, portanto, precisam ter mais atenção com a higiene de objetos de uso pessoal. É o caso de crianças pequenas, idosos e indivíduos com comprometimento do sistema imunológico.

"Esse grupo de pessoas sempre possui uma chance maior de desenvolver infecções mais graves, exatamente pelo fato de não possuírem mecanismos imunológicos adequados para sua defesa" Lia Canedo - Infectologista

Lia recomenda que as garrafinhas de água sejam submetidas a uma limpeza adequada após o uso. Ou então, fazer a limpeza uma vez ao dia, ao chegar em casa.