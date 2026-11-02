O que quebra de sigilo de documentos sobre morte do 1º presidente eleito pós-ditadura pode revelar

A tese jurídica que embasa o pedido é de que mesmo o sigilo médico não deve ser um valor absoluto e tem de "ceder espaço ao interesse específico do impetrante e sua família, bem como à própria história do pais" — que, segundo a petição, "reclama por explicações convincentes sobre o inesperado e rápido perecimento do primeiro presidente da República eleito após a ditadura".