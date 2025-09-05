Fotoproteção: 8 novos protetores solares para usar no inverno

A regra é simples: o protetor solar deve ser seu melhor amigo em todas as estações.

- E o uso deve ser diário. Aplique o protetor solar no rosto, pescoço, orelhas e mãos todas as manhãs, mesmo que você vá ficar em ambientes fechados.

- Escolha o fator de proteção (FPS) certo. Dermatologistas recomendam um FPS mínimo de 30 para o uso diário, com proteção contra os raios UVA e UVB (geralmente indicado nas embalagens como "amplo espectro" ou "PPD").

-Não esqueça dos lábios. Use um protetor labial com FPS para evitar ressecamento e rachaduras.

