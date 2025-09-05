Fotoproteção: 8 novos protetores solares para usar no inverno

Disponível na versão neutra invisível e em quatro tonalidades, o protetor solar tem textura ultrafluida e acabamento seco e imperceptível, sendo ideal para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis e oleosas. A fórmula combina duas tecnologias: a Environmental Active Defense é um sistema de filtragem UV que combina poderosos antioxidantes, que apoiam o sistema imune da pele, e sacarídeos que formam um glicofilme antipoluição — oferecendo proteção completa contra raios UVB, UVA curtos e longos, luz visível, radiação infravermelha e partículas de poluição. Já a Tecnologia Detox Science atua diretamente nos mecanismos naturais de desintoxicação da pele, estimulando as enzimas que neutralizam e eliminam os poluentes. (COMPRE AQUI
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Com uma textura leve, de rápida absorção e não pegajosa, a novidade oferece alta proteção solar aliada a uma fórmula super emoliente, que garante até 48 horas de hidratação. Com um blend de ativos de alta performance, o lançamento alia cuidado profundo da pele a uma experiência sensorial marcante. A fórmula reúne Niacinamida, Manteiga de Karité e Pantenol, que promovem hidratação prolongada, ação antioxidante e melhora da textura da pele. Além disso, conta também com o DN-Age, que atua contra os efeitos profundos da radiação UV e sinais de fotoenvelhecimento, e o Fucogel, que acalma imediatamente a pele, restaura o conforto e estimula a produção de colágeno. (COMPRE AQUI
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Co-criado com consumidores brasileiros, o novo protetor solar foi desenvolvido para o dia a dia, com resistência a diversas condições de rotina, como variação de temperatura, umidade e suor. O produto apresenta a tecnologia patenteada UV Air, que garante um filme de proteção leve como o ar, com acabamento limpo e imperceptível na pele. Sua fórmula é enriquecida com Ácido Hialurônico e Niacinamida, proporcionando hidratação por até 24 horas, controle da oleosidade e ação antioxidante por até 16 horas — ideal para peles brasileiras, inclusive as oleosas e sensíveis.
Proteção contra os danos do sol e cuidado para pele mista a oleosa. Promove controle da oleosidade por até 12 horas, tem textura fluida ultraleve, efeito matte instantâneo e acabamento invisível, além de alta proteção solar com FPS UVB 70 e FPUVA 25. A protetor conta com tecnologia bioproteção tripla ação que ajuda na proteção, prevenção e cuidado, já que conta com partículas que absorvem a oleosidade de forma imediata. É resistência à água e ao suor, sendo ideal desde o uso diário até a alta exposição solar. (COMPRE AQUI
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Com FPS70 possui uma fórmula inteligente com dois tipos de ácido hialurônico — de cadeia longa, que hidrata as camadas superficiais, e de cadeia curta, que alcança as camadas mais profundas e estimula a produção natural dessa molécula. A composição conta ainda com Licochalcona A, um poderoso antioxidante que protege contra os radicais livres gerados pela radiação UV e reforça os mecanismos naturais de defesa da pele contra o estresse oxidativo.
Com textura leve, não oleosa e não pegajosa, oferece proteção diária imediata contra os raios UVA e UVB e promove uma pele visivelmente mais uniforme em segundos. (COMPRE AQUI
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O protetor solar com cor combina 12 horas de alta cobertura com acabamento natural, tripla proteção contra raios UVA, UVB e UVA Longo, além de proteção contra luz visível. Sua fórmula contém pigmentos, revestidos com aminoácidos, que formam um filme ultraleve, resistente, que não craquela, controla o brilho e mantém a pele confortável. A novidade ainda disfarça imperfeições sem marcar poros ou linhas de expressão. (COMPRE AQUI
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Com textura ultraleve, absorção imediata, efeito refrescante, resistente ao suor, FPS 50, o protetor solar não deixa resíduos, não arde os olhos, controla a oleosidade e promove proteção contra a degradação de colágeno, sendo ideal para atividades físicas ao ar livre com exposição prolongada ao sol. A fórmula contém Thermal Aging Protection, que protege a pele contra os radicais livres gerados pelo calor das atividades esportivas, além de ácido hialurônico, que hidrata a pele, Extrato de algas marinhas do Mediterrâneo, ingrediente rico em compostos antioxidantes, que ajuda a manter a estrutura celular da pele e a preservar suas defesas naturais, e Vitamina E, com ação antioxidante, que ajuda a evitar danos aos radicais livres induzidos pelos raios UV na pele. (COMPRE AQUI
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Une fórmula inteligente que protege a pele contra os raios solares e trata com ativos dermatológicos. A fórmula possui niacinamida e ácido hialurônico, o que reduz e uniformiza manchas solares, promove a hidratação profunda anti-age e antioliosidade, além de ter toque seco. Tem opçõe sem cor e com cores.