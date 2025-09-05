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No dia a dia

Fotoproteção: 8 novos protetores solares para usar no inverno

A orientação é aplicar o protetor solar no rosto, pescoço, orelhas e mãos todas as manhãs, mesmo que você vá ficar em ambientes fechados

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em 05 de Setembro de 2025 às 09:01

Publicado em

05 set 2025 às 09:01
Novos-protetores-solares
Uma nova seleção de protetores solares para você conhecer Crédito: Arte A Gazeta
A proteção contra os raios ultravioleta (UV) é essencial o ano todo, inclusive nos dias mais frios e nublados do inverno. Ignorar esse cuidado pode trazer consequências sérias para a saúde da sua pele.
Mesmo com as temperaturas mais baixas e o sol menos intenso, a radiação UV consegue penetrar as nuvens e atingir a pele. Existem dois tipos de raios UV que nos afetam, o UVA e o UVB. A exposição contínua a esses raios, sem proteção, causa danos cumulativos que aceleram o envelhecimento da pele e aumentam significativamente o risco de doenças, como o câncer de pele

O uso deve ser diário

A regra é simples: o protetor solar deve ser seu melhor amigo em todas as estações. 

- E o uso deve ser diário. Aplique o protetor solar no rosto, pescoço, orelhas e mãos todas as manhãs, mesmo que você vá ficar em ambientes fechados.

- Escolha o fator de proteção (FPS) certo. Dermatologistas recomendam um FPS mínimo de 30 para o uso diário, com proteção contra os raios UVA e UVB (geralmente indicado nas embalagens como "amplo espectro" ou "PPD").

-Não esqueça dos lábios. Use um protetor labial com FPS para evitar ressecamento e rachaduras.

Depois dessas dicas, a única dúvida será para escolher o produto que você se adapte melhor. E as marcas apresentam diversas novidades nesse segundo semestre. Selecionamos oito lançamentos que acabam de chegar ao mercado. Confira!

01

Photoderm Xdefense FPS 60, da Bioderma

Disponível na versão neutra invisível e em quatro tonalidades, o protetor solar tem textura ultrafluida e acabamento seco e imperceptível, sendo ideal para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis e oleosas. A fórmula combina duas tecnologias: a Environmental Active Defense é um sistema de filtragem UV que combina poderosos antioxidantes, que apoiam o sistema imune da pele, e sacarídeos que formam um glicofilme antipoluição — oferecendo proteção completa contra raios UVB, UVA curtos e longos, luz visível, radiação infravermelha e partículas de poluição. Já a Tecnologia Detox Science atua diretamente nos mecanismos naturais de desintoxicação da pele, estimulando as enzimas que neutralizam e eliminam os poluentes. (COMPRE AQUI)

02

Protetor Solar Hidratante Corporal FPS 60, da Ollie

Com uma textura leve, de rápida absorção e não pegajosa, a novidade oferece alta proteção solar aliada a uma fórmula super emoliente, que garante até 48 horas de hidratação. Com um blend de ativos de alta performance, o lançamento alia cuidado profundo da pele a uma experiência sensorial marcante. A fórmula reúne Niacinamida, Manteiga de Karité e Pantenol, que promovem hidratação prolongada, ação antioxidante e melhora da textura da pele. Além disso, conta também com o DN-Age, que atua contra os efeitos profundos da radiação UV e sinais de fotoenvelhecimento, e o Fucogel, que acalma imediatamente a pele, restaura o conforto e estimula a produção de colágeno. (COMPRE AQUI)

03

Anthelios UV Air FPS 60, da La Roche-Posay

Co-criado com consumidores brasileiros, o novo protetor solar foi desenvolvido para o dia a dia, com resistência a diversas condições de rotina, como variação de temperatura, umidade e suor. O produto apresenta a tecnologia patenteada UV Air, que garante um filme de proteção leve como o ar, com acabamento limpo e imperceptível na pele. Sua fórmula é enriquecida com Ácido Hialurônico e Niacinamida, proporcionando hidratação por até 24 horas, controle da oleosidade e ação antioxidante por até 16 horas — ideal para peles brasileiras, inclusive as oleosas e sensíveis.

04

Protetor Solar Facial Pele Mista a Oleosa FPS 70, da Natura

Proteção contra os danos do sol e cuidado para pele mista a oleosa. Promove controle da oleosidade por até 12 horas, tem textura fluida ultraleve, efeito matte instantâneo e acabamento invisível, além de alta proteção solar com FPS UVB 70 e FPUVA 25. A protetor conta com tecnologia bioproteção tripla ação que ajuda na proteção, prevenção e cuidado, já que conta com partículas que absorvem a oleosidade de forma imediata. É resistência à água e ao suor, sendo ideal desde o uso diário até a alta exposição solar. (COMPRE AQUI)

05

2 em 1 Primer Daily UV Serum, de Nivea Sun

Com FPS70 possui uma fórmula inteligente com dois tipos de ácido hialurônico — de cadeia longa, que hidrata as camadas superficiais, e de cadeia curta, que alcança as camadas mais profundas e estimula a produção natural dessa molécula. A composição conta ainda com Licochalcona A, um poderoso antioxidante que protege contra os radicais livres gerados pela radiação UV e reforça os mecanismos naturais de defesa da pele contra o estresse oxidativo. Com textura leve, não oleosa e não pegajosa, oferece proteção diária imediata contra os raios UVA e UVB e promove uma pele visivelmente mais uniforme em segundos. (COMPRE AQUI)

06

Solar Expertise Efeito Make-Up, de L’Oréal Paris

O protetor solar com cor combina 12 horas de alta cobertura com acabamento natural, tripla proteção contra raios UVA, UVB e UVA Longo, além de proteção contra luz visível. Sua fórmula contém pigmentos, revestidos com aminoácidos, que formam um filme ultraleve, resistente, que não craquela, controla o brilho e mantém a pele confortável. A novidade ainda disfarça imperfeições sem marcar poros ou linhas de expressão. (COMPRE AQUI)

07

Fusion Water Magic Alcaraz, da Isdin

Com textura ultraleve, absorção imediata, efeito refrescante, resistente ao suor, FPS 50, o protetor solar não deixa resíduos, não arde os olhos, controla a oleosidade e promove proteção contra a degradação de colágeno, sendo ideal para atividades físicas ao ar livre com exposição prolongada ao sol. A fórmula contém Thermal Aging Protection, que protege a pele contra os radicais livres gerados pelo calor das atividades esportivas, além de ácido hialurônico, que hidrata a pele, Extrato de algas marinhas do Mediterrâneo, ingrediente rico em compostos antioxidantes, que ajuda a manter a estrutura celular da pele e a preservar suas defesas naturais, e Vitamina E, com ação antioxidante, que ajuda a evitar danos aos radicais livres induzidos pelos raios UV na pele. (COMPRE AQUI)

08

Multiprotetor Facial Stick FPS 80 Derma Sun, da Labotrat

Une fórmula inteligente que protege a pele contra os raios solares e trata com ativos dermatológicos. A fórmula possui niacinamida e ácido hialurônico, o que reduz e uniformiza manchas solares, promove a hidratação profunda anti-age e antioliosidade, além de ter toque seco. Tem opçõe sem cor e com cores. 

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