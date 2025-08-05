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Estufamento

Estômago alto: entenda o que causa quadro e como se livrar da condição

Entre os sintomas mais comuns da condição estão a sensação de inchaço ou estufamento na parte superior da barriga, arrotos frequentes, queimação ou sensação de peso após as refeições

Publicado em 05 de Agosto de 2025 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2025 às 09:01
Estômago alto
O termo é usado para descrever uma sensação de estufamento ou inchaço na parte superior da barriga Crédito: Shutterstock/ Marina Demeshko
"Estômago alto" é uma expressão popular para descrever uma saliência ou inchaço na região superior do abdômen, acima do umbigo. Essa condição pode ser causada por diversos fatores, como excesso de gases, acúmulo de gordura visceral, fraqueza da musculatura abdominal ou até mesmo problemas digestivos.
A gastroenterologista Mariana Pacheco, da Unimed Vitória, explica que o termo "estômago alto" não é um diagnóstico médico, mas é um termo leigo muito usado para descrever uma sensação de estufamento ou inchaço na parte superior da barriga. "Pode estar relacionado a problemas no estômago, como digestão lenta, acúmulo de gases ou refluxo".
A médica conta que várias condições podem provocar essa sensação. "As principais causas incluem má digestão, refluxo gastroesofágico, gases acumulados no estômago e no intestino, alimentação rica em gordura ou muito volumosa, ansiedade e estresse, que alteram o funcionamento do sistema digestivo ou alguma intolerância alimentar especifica que pode aumentar os gases (como doença celíaca ou intolerância a lactose)", diz Mariana Pacheco. 
Mariana Pacheco, Gastroenterologista
Mariana Pacheco explica os sintomas mais comuns da condição Crédito: Divulgação Mariana Pacheco
Entre os sintomas mais comuns estão a sensação de inchaço ou estufamento na parte superior da barriga, arrotos frequentes, queimação ou sensação de peso após as refeições
Mariana Pacheco - Gastroenterologista

Como diminuir estômago alto?

Algumas medidas simples no dia a dia podem ajudar bastante:

- Comer devagar, mastigando bem os alimentos

- Evitar exageros nas refeições (porções menores ajudam) 

- Reduzir alimentos que causam fermentação e gases, como refrigerantes, feijão e doces 

- Evitar deitar logo após comer

A médica acrescenta que também é recomendado reduzir o consumo de sal, que favorece retenção de líquidos; evitar mascar chicletes; evitar falar muito durante as refeições, o que aumenta a deglutição de ar; além de beber bastante água ao longo do dia. 
O tratamento depende da causa específica. É necessário ter mudanças na alimentação e hábitos de vida. "Medicamentos que reduzem a acidez do estômago, nos casos com refluxo, e que melhoram o esvaziamento gástrico, em alguns casos, tratamento da ansiedade também ajuda. É importante lembrar que o ideal é buscar avaliação médica, especialmente se os sintomas forem frequentes, para investigar a causa com mais precisão e realizar o tratamento adequado", finaliza a médica.

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