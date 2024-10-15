AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Entenda os riscos da diabetes tipo 2, doença tratada por Antonio Fagundes
Doença crônica

Entenda os riscos da diabetes tipo 2, doença tratada por Antonio Fagundes

Alguns sintomas da doença incluem sede excessiva, aumento da frequência urinária, cansaço, visão embaçada e perda de peso

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 15:03

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

15 out 2024 às 15:03
Antonio Fagundes
Antonio Fagundes revelou que convive com a diabetes tipo 2 há oito anos Crédito: Reprodução @Antoniofagundes
O ator Antonio Fagundes, de 75 anos, revelou que convive com a diabetes tipo 2 e lembrou como soube do diagnóstico, em entrevista à "GQ Brasil". "A descoberta foi violenta, há uns oito anos. Perdi 10 quilos em uma semana".
Ele explicou que seu hábito de consumir muitas frutas, ricas em frutose, foi um dos fatores que contribuíram para o surgimento da doença. "Comia muitas frutas, que têm frutose, uma espécie de açúcar, e não sabia que era um problema em excesso".
“Estou melhor do que muita gente que não tem diabetes”, comemorou ele, acrescentando que o tratamento envolve uma rotina de cuidados com exercício físico quatro vezes por semana, entre musculação e atividade aeróbica.

Entenda a doença

A diabetes tipo 2 é uma doença crônica em que o corpo não utiliza e produz adequadamente a insulina, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. "Com o passar dos anos de doença, o pâncreas, nosso órgão responsável por produzir e liberar insulina, pode fazer esse processo de forma deficiente, resultando na necessidade de uso de insulina exógena", explica a endocrinologista Luize Palaoro, da Rede Meridional.
Alguns sintomas incluem sede excessiva, aumento da frequência urinária, cansaço, visão embaçada e perda de peso. "É importante ressaltar que esses sintomas ocorrem com glicemias bem elevadas, por volta de 200mg/dL. Em valores mais baixos, a maioria dos pacientes é assintomático ou apresenta sintomas muito inespecíficos com tontura e discreto cansaço", diz Luize Palaoro.
Em pessoas mais velhas, o risco de diabetes tipo 2 aumenta devido à diminuição da função pancreática e maior resistência à insulina.
Luize Palaoro, endocrinologista
A endocrinologista Luize Palaoro explica a diabetes tipo 2 Crédito: Divulgação
"Isso também eleva o risco de complicações cardiovasculares, renais e neurológicas já aumentados nessa população"
Luize Palaoro - Endocrinologista
A endocrinologista Gisele Dazzi Lorenzoni diz que a diabetes tipo 2 ocorre principalmente em pessoas acima de 40 anos e especialmente, em pessoas com história de familiares de primeiro grau com a doença. "Estamos vendo cada vez mais um aumento da incidência dessa doença em crianças e adolescentes, devido aos maus hábitos alimentares e sedentarismo".
O tratamento da doença é feito com controle alimentar, alimentação balanceada com redução do consumo de açúcar e carboidratos, prática regular de atividade física e em alguns casos o uso de medicamentos. "Quando diagnosticamos um quadro de diabetes tipo 2 de início recente e orientamos dieta, exercício físico e o paciente segue a prescrição, pode haver remissão (em alguns casos). E nos casos diagnosticados e encaminhados, quando há indicação, de cirurgia bariátrica, também pode-se conseguir remissão do quadro da doença", diz a médica.
Gisele Lorenzoni, endocrinologista
A endocrinologista Gisele Lorenzoni explica a diabetes tipo 2 Crédito: Divulgação
" Na grande maioria das vezes não há cura, mas é possível o controle da doença"
Gisele Lorenzoni - Endocrinologista
A médica Luize Palaoro explica que, sem controle adequado, pode resultar em complicações crônicas graves como doenças cardíacas, insuficiência renal, amputações, cegueira e neuropatias. "Caso o paciente não siga o tratamento, podem ocorrer complicações agudas graves como perda de peso acentuada e infecções", finaliza.

Veja Também

Câncer de mama: conheça os principais sintomas da doença

Garrafinha de água: saiba a importância de limpar o utensílio

Entenda o que é sarcoma sinovial, tumor raro diagnosticado em Vera Viel

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 05 a 11 de outubro
Imagem BBC Brasil
Quando é o 2º turno? Posso votar se não fui no 1º? Guia do eleitor com tudo o que você precisa saber
Renato Casagrande comemora sua vitória ao Senado
“Tá pensando que acabou?” A nova maratona eleitoral de Casagrande

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados