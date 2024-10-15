Entenda os riscos da diabetes tipo 2, doença tratada por Antonio Fagundes

Antonio Fagundes revelou que convive com a diabetes tipo 2 há oito anos Crédito: Reprodução @Antoniofagundes

O ator Antonio Fagundes, de 75 anos, revelou que convive com a diabetes tipo 2 e lembrou como soube do diagnóstico, em entrevista à "GQ Brasil". "A descoberta foi violenta, há uns oito anos. Perdi 10 quilos em uma semana".

Ele explicou que seu hábito de consumir muitas frutas , ricas em frutose, foi um dos fatores que contribuíram para o surgimento da doença. "Comia muitas frutas, que têm frutose, uma espécie de açúcar, e não sabia que era um problema em excesso".

“Estou melhor do que muita gente que não tem diabetes”, comemorou ele, acrescentando que o tratamento envolve uma rotina de cuidados com exercício físico quatro vezes por semana, entre musculação e atividade aeróbica.

Entenda a doença

doença crônica em que o corpo não utiliza e produz adequadamente a insulina, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. "Com o passar dos anos de doença, o pâncreas, nosso órgão responsável por produzir e liberar insulina, pode fazer esse processo de forma deficiente, resultando na necessidade de uso de insulina exógena", explica a endocrinologista Luize Palaoro, da Rede Meridional. diabetes tipo 2 é umaem que o corpo não utiliza e produz adequadamente a insulina, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. "Com o passar dos anos de doença, o pâncreas, nosso órgão responsável por produzir e liberar insulina, pode fazer esse processo de forma deficiente, resultando na necessidade de uso de insulina exógena", explica a endocrinologista Luize Palaoro, da Rede Meridional.

Alguns sintomas incluem sede excessiva, aumento da frequência urinária, cansaço, visão embaçada e perda de peso. "É importante ressaltar que esses sintomas ocorrem com glicemias bem elevadas, por volta de 200mg/dL. Em valores mais baixos, a maioria dos pacientes é assintomático ou apresenta sintomas muito inespecíficos com tontura e discreto cansaço", diz Luize Palaoro.

Em pessoas mais velhas, o risco de diabetes tipo 2 aumenta devido à diminuição da função pancreática e maior resistência à insulina.

A endocrinologista Luize Palaoro explica a diabetes tipo 2 Crédito: Divulgação

"Isso também eleva o risco de complicações cardiovasculares, renais e neurológicas já aumentados nessa população" Luize Palaoro - Endocrinologista

A endocrinologista Gisele Dazzi Lorenzoni diz que a diabetes tipo 2 ocorre principalmente em pessoas acima de 40 anos e especialmente, em pessoas com história de familiares de primeiro grau com a doença. "Estamos vendo cada vez mais um aumento da incidência dessa doença em crianças e adolescentes, devido aos maus hábitos alimentares e sedentarismo".

O tratamento da doença é feito com controle alimentar, alimentação balanceada com redução do consumo de açúcar e carboidratos, prática regular de atividade física e em alguns casos o uso de medicamentos. "Quando diagnosticamos um quadro de diabetes tipo 2 de início recente e orientamos dieta, exercício físico e o paciente segue a prescrição, pode haver remissão (em alguns casos). E nos casos diagnosticados e encaminhados, quando há indicação, de cirurgia bariátrica, também pode-se conseguir remissão do quadro da doença", diz a médica.

A endocrinologista Gisele Lorenzoni explica a diabetes tipo 2 Crédito: Divulgação

" Na grande maioria das vezes não há cura, mas é possível o controle da doença" Gisele Lorenzoni - Endocrinologista