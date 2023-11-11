Entenda como a síndrome do pânico afeta a vida das pessoas

Além disso, Michele Silveira, psicóloga e logoterapeuta, cita que uma crise de pânico, na maioria das vezes, é oriunda de um medo real. “Uma pessoa que tem medo de cachorro, ela vê um cachorro e tem um ataque de pânico”, exemplifica. Já a síndrome do pânico, em boa parte dos casos, não é fruto de um medo real e concreto.