"É preciso abordar o acesso dos remédios no tratamento de obesidade", diz endocrinologista

A obesidade é uma doença crônica e muita gente fala que o medicamento vai dar efeito rebote. A gente gosta de explicar para o paciente que não é efeito rebote, é que ele sai do efeito do remédio. É como um paciente que tem pressão alta, enquanto ele tá tomando o remédio, a pressão dele está controlada. Se ele para de tomar o remédio para hipertensão, a pressão dele vai subir. Com os pacientes de diabetes é a mesma coisa... A gente que estuda obesidade, como doença, sabe que o nosso organismo cria uma memória do peso máximo que já tivemos. E ele faz de tudo para voltar aquele peso.

