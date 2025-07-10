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É possível remover uma tatuagem como fez Raquel em Vale Tudo? Entenda

O laser de picossegundos, ao entrar em contato com o pigmento, fragmenta essa cor em pedaços muito pequenos, então ela é mais facilmente eliminada

Publicado em 10 de Julho de 2025 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2025 às 14:41
Raquel (Taís Araujo) fica desolada quando a filha pede para ela fingir que não a conhece.
Raquel decidiu remover uma tatuagem com o nome da filha, Maria de Fátima Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo
Em acontecimentos recentes da novela "Vale Tudo", a personagem Raquel Acioly, interpretada por Taís Araujo, decidiu remover uma tatuagem com o nome da filha, Maria de Fátima (Bella Campos), após desentendimentos com a primogênita. A cozinheira buscou uma clínica especializada para apagar o desenho no peito com um tratamento a laser. Mas isso realmente é possível?
O dermatologista Abdo Salomão Jr. diz que sim. “Hoje, até mesmo as tatuagens coloridas, com pigmentos que anteriormente eram muito difíceis de serem reconhecidos pelos lasers, como o verde claro, azul, laranja e vermelho, agora já podem ser removidos com as tecnologias modernas de picossegundos”, explica.
Ele diz que geralmente, o desejo do paciente em remover um desenho é fruto de arrependimentos de ‘erros juvenis’ ou tatuagens que envelheceram muito e principalmente eliminar alguma memória que esteja cravada na pele. "O lançamento da tecnologia de laser de picossegundos foi um divisor de águas importante que permite tratar uma ampla gama de fototipos e diferentes cores de tatuagem".
Segundo o médico, o laser de picossegundos, ao entrar em contato com o pigmento, fragmenta essa cor em pedaços muito pequenos, então ela é mais facilmente eliminada. “O alvo do laser é apenas o pigmento, então o procedimento é mais suave e não tem downtime (tempo de recuperação), sendo que o paciente pode voltar imediatamente às atividades normais após a sessão. Com a duração de pulso ultracurta, a dor é menor durante o tratamento e a recuperação é bem mais rápida. Até mesmo tatuagens pré-tratadas e de difícil remoção podem ser eliminadas”, explica o médico.
Hoje, o tipo de laser também tem outro benefício: como é ultrarrápido, ele minimiza a duração das sensações dolorosas, o risco de queimadura e cicatrizes pós-procedimento. “Cada sessão dura entre 10 e 20 minutos, dependendo da superfície a ser tratada (e do tamanho da tatuagem). O laser vai clarear a tatuagem e desde a primeira sessão já é possível ver algum resultado".
Tatuagens mais coloridas e maiores precisam de mais sessões para eliminá-las adequadamente
Abdo Salomão Jr. - Dermatologista
É importante pontuar que existem diversas variáveis, desde a natureza da tinta, a sua quantidade, o tipo de pele, as camadas da tatuagem (se for uma cobertura de uma anterior), cicatrizes pré-existentes, até sua profundidade. “O procedimento é dolorido, mas é aplicada uma anestesia injetável, o que melhora o conforto do paciente”, diz o médico.
De acordo com o dermatologista, é muito incomum que o paciente fique com uma cicatriz na região, a menos que ela já existisse antes da tatuagem. “Nesse caso, podemos usar outros lasers para melhorar a cicatriz pré-existente. Após o procedimento de remoção da tatuagem, aplicamos uma espessa camada de pomada cicatrizante na área tratada e o paciente deve seguir algumas recomendações, como: evitar saunas, piscina e banheiras; após 48 horas, a área pode ser molhada mas não deve ser esfregada; e recomendamos sabonete neutro. A preocupação mais importante é não expor a área ao sol e após a cicatrização, que é algo muito individual, usar sempre fotoprotetor na região, para não manchar, finaliza o Abdo Salomão.

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