Doença de Sjögren: entenda a condição autoimune descoberta por Fernanda Keulla

Fernanda Keulla revelou que sofria com sintomas da doença de Sjögren antes de ser diagnosticada Crédito: Reprodução @fernandakeulla

A apresentadora e ex-BBB Fernanda Keulla revelou ter sido diagnosticada com a doença de Sjögren, uma doença autoimune crônica em que o próprio sistema imunológico do paciente ataca partes do corpo.

Ela revelou que sofria com sintomas antes de ser diagnosticada. "Na minha adolescência, sofria com baixa imunidade, que me fazia ter recorrentes infecções de garganta e algumas infecções virais. Lidei com esses sintomas durante muitos anos até descobrir realmente meu diagnóstico", disse à Quem.

Em suas redes sociais, Fernanda contou que demorou muito tempo para entender que estar doente todos os dias não era normal. Segundo ela, havia uma autocobrança extrema e a situação era percebida pelas pessoas ao redor. "A minha família me cobrava muito, eles diziam 'você não termina nada que começa, você não tem foco, você não se concentra', e eu queria estar sempre bem, sendo que eu tinha dores pelo corpo inteiro".

Entenda a doença

A doença de Sjögren é autoimune. Isso significa que o próprio sistema imunológico do paciente ataca partes do corpo - no caso dessa doença - principalmente as glândulas exócrinas, que são responsáveis por produzir saliva e lágrimas. "Essa disfunção leva à secura das mucosas, principalmente da boca e dos olhos. Ela pode surgir de forma isolada ou associada a outras doenças autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus ", explica a reumatologista Bruna Costa.

Os sintomas mais comuns são boca seca e olhos secos, comprometendo cerca de 90% dos pacientes. A boca seca, chamada de xerostomia, manifesta-se por uma sensação constante de secura, dificuldade para engolir alimentos, de falar e é necessário tomar água com frequência. Também aumenta o risco de cáries, infecções bucais e perda precoce dos dentes.

"O olho seco causa desconforto semelhante à sensação de areia nos olhos, além de ardência, coceira, sensibilidade à luz, visão borrada e maior predisposição a infecções e lesões na córnea", diz a médica.

Também podem ocorrer fadiga e dores articulares. "Além disso, podem surgir manifestações extra-glandulares, como inflamações nos rins, pulmões, nervos, cérebro, vasos sanguíneos e até aumento do risco de desenvolvimento de linfoma", diz a médica.

Bruna explica que os linfócitos, que deveriam proteger o organismo, atacam indevidamente as glândulas exócrinas, especialmente as salivares e as lacrimais. "Esse processo leva à inflamação e à destruição progressiva dessas glândulas. Fatores genéticos e ambientais também contribuem para o desenvolvimento da doença".

Para fazer o diagnóstico, é utilizado testes como a pesquisa de anticorpos, biópsia da glândula salivar, testes oftalmológicos para avaliar a produção lacrimal e a medição da produção de saliva. Também é fundamental descartar outras causas de boca e olhos secos, como o uso de certos medicamentos ou infecções virais.

Bruna Costa explica os cuidados da doença Crédito: Divulgação/ Bruna Costa

Embora ainda não existam terapias capazes de alterar o curso da doença de forma definitiva, identificar precocemente os sintomas permite intervenções que aliviam o desconforto, previnem complicações e preservam a qualidade de vida Bruna Costa - Reumatologista