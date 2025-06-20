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Mês de conscientização

Doação de sangue: veja a importância e quem pode doar

O processo é seguro, dura cerca de 40 minutos e segue rigorosos protocolos de higiene e triagem. O sangue doado passa por testes laboratoriais antes de ser utilizado, garantindo total segurança tanto para o doador quanto para o receptor

Publicado em 20 de Junho de 2025 às 09:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

20 jun 2025 às 09:01
Doação de sangue
A doação de sangue é um ato simples, rápido e que pode salvar vidas Crédito: Shutterstock
A doação de sangue é um ato simples, rápido e que pode salvar vidas. Ainda assim, os bancos de sangue em todo o país enfrentam períodos críticos de desabastecimento, especialmente durante o inverno, quando há uma queda expressiva nas doações.
Para mobilizar a população e reforçar o compromisso social com a saúde coletiva, foi criado o Junho Vermelho. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, apenas 1,4% da população brasileira doa sangue regularmente — um índice abaixo dos 2% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O impacto dessa baixa adesão é direto no atendimento de pacientes em tratamentos oncológicos, vítimas de acidentes, pessoas com doenças hematológicas e mulheres em trabalho de parto, que muitas vezes precisam de transfusões imediatas para sobreviver.

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“Cada bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas. A doação é essencial para garantir o suporte transfusional em diversas situações clínicas, e manter os estoques regulares é uma responsabilidade coletiva”, explica o hematologista Sergio Fortier, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.
Estão aptas a doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, que pesem mais de 50 quilos. Antes da doação, é fundamental que a pessoa tenha realizado uma refeição leve nas últimas três horas e evitado o consumo de álcool 12 horas antes. “O sangue é insubstituível em situações como cirurgias de grande porte, traumas graves ou no tratamento de doenças como a hemofilia”, explica Alberto Chebabo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia.
Dúvidas sobre tatuagens, peso corporal, uso de medicamentos e histórico de doenças são comuns, mas há critérios claros estabelecidos pelo Ministério da Saúde para quem deseja contribuir com esse gesto de solidariedade.

Confira os principais requisitos para doar sangue:

- Estar em boas condições de saúde

 - Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis) 

 - Pesar no mínimo 50 kg 

 - Estar alimentado, mas evite refeições gordurosas antes da doação 

 - Apresentar documento oficial com foto 

 - Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior 

 - Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar 12 meses 

 - Pessoas com sintomas gripais devem aguardar melhora completa antes de doar

O processo é seguro, dura cerca de 40 minutos e segue rigorosos protocolos de higiene e triagem. O sangue doado passa por testes laboratoriais antes de ser utilizado, garantindo total segurança tanto para o doador quanto para o receptor.
A segurança da doação vai além da triagem clínica: cada bolsa de sangue passa por uma série de análises laboratoriais criteriosas, conforme determina a legislação brasileira. Durante a coleta, além da bolsa de sangue, são retiradas amostras em tubos para identificar a presença de doenças infecciosas que poderiam ser transmitidas por transfusão. Essas amostras são testadas para Hepatite B, Hepatite C, HIV, Sífilis, Doença de Chagas e HTLV, utilizando métodos como sorologia e PCR, garantindo mais precisão na identificação de infecções, inclusive em estágios iniciais.
Hoje, bancos de sangue e hemocentros contam com equipamentos analíticos e softwares inteligentes, que garantem que todo o processo ocorra com máxima segurança e rastreabilidade. Softwares de gestão também podem gerar relatórios e gráficos, que auxiliam os bancos de sangue e hemocentros na gestão de recursos, análise de dados epidemiológicos e planejamento de campanhas de incentivo à doação em épocas de baixa nos estoques.

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