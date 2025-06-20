Doação de sangue: veja a importância e quem pode doar

- Estar em boas condições de saúde

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis)

- Pesar no mínimo 50 kg

- Estar alimentado, mas evite refeições gordurosas antes da doação

- Apresentar documento oficial com foto

- Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior

- Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar 12 meses

- Pessoas com sintomas gripais devem aguardar melhora completa antes de doar