De colônia a body splash: as fragrâncias que valem a pena na Black Friday

- Body Splash Kiss, da Ciclo Cosméticos. Traz uma essência com combinação de notas de jasmim, rosas e tuberosa, para as mulheres que amam um perfume suave que pode ser usado em qualquer momento do dia. (COMPRE NA AMAZON)
- Body Splash Doce de Leite Viçosa, da Haskell. Apresenta uma fórmula gourmand que combina notas doces e cremosas, inspiradas no tradicional doce de leite brasileiro. Desenvolvido para todos os tipos de pele, o produto oferece uma perfumação suave e delicada que envolve o corpo e os cabelos. (COMPRE NA AMAZON)
- Body Splash Night Love, de Kiss New York. Possui uma fórmula enriquecida com ativos hidratantes que deixam o corpo com aquela sensação agradável ao toque. Traz uma fragrância chipre floral que exala autenticidade e ousadia em todos os sentidos. (COMPRE NA AMAZON)
- Uomini Black Desodorante Colônia, de O Boticário. Essa fragrância masculina combina notas quentes de especiarias, como Pimenta Preta e Cardamono, com o calor envolvente do âmbar. (COMPRE NA AMAZON)
- Body Splash Pistacchio, de Eudora. Uma fragrância oriental gourmand, irresistível e surpreendente. A formulação entrega pele perfumada e enriquecida com extrato de Pistacchio, proporcionando uma sensação agradável e duradoura de frescor e bem-estar para o seu dia. (COMPRE NA AMAZON)
- Deo Corporal Biografia, de Natura. Oferece uma sensação de bem-estar e frescor. Sua fórmula combina tecnologia desodorante que protege contra os odores da transpiração com uma perfumação perfeita para o seu dia a dia. (COMPRE NA AMAZON)
- Body Splash Blue, de Giovanna Baby. É uma fragrância floral que traz notas frescas em um bouquet de floral de jasmim, rosa e ylang-ylang. (COMPRE NA AMAZON)
- Body Splash de Morango, da Labotrat. Envolve com um aroma revigorante que dura o dia todo. Sua fórmula suave e não oleosa hidrata suavemente a pele. (COMPRE NA AMAZON)
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