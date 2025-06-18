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Estilo

Conheça as cores de esmalte que vão bombar no inverno 2025

Os tons terrosos chegam com força total. Pense em marrons que variam do chocolate intenso ao caramelo suave, além dos verdes profundos

Publicado em 18 de Junho de 2025 às 09:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

18 jun 2025 às 09:01
Esmaltes para o inverno
Uma seleção de esmaltes para usar no inverno Crédito: Arte A Gazeta
A estação mais fria do ano pede uma paleta de cores que transmita elegância, sofisticação e aconchego. É o momento de deixar os tons vibrantes de lado e mergulhar nas tendências de esmaltes que vão dominar as ruas. 
Os tons terrosos chegam com força total. Pense em marrons que variam do chocolate intenso ao caramelo suave, verdes profundos como o oliva e o musgo, e o sempre elegante telha. Essas cores são a aposta certas. Os vermelhos fechados são os protagonistas, com destaque para o bordô, o vinho e o cereja escura. Com tantas opções maravilhosas, o inverno de 2025 promete unhas cheias de estilo e personalidade. Confira a nossa seleção!
Esmaltes para o inverno
Uma seleção de esmaltes para o inverno Crédito: Arte A Gazeta
  1. Esmalte Cremoso Efeito Gel Verde Savana, da Hits. Esmalte com acabamento efeito gel que proporciona ainda mais brilho, a fórmula dispensa o uso de cabine UV. Possui longa duração, brilho intenso e textura cremosa.

  2. Esmalte Retrô Jeans, de Colorama. Possui alta cobertura, brilho intenso e longa duração, além da fórmula 6 free, livre de substâncias que podem causar alergias, garantindo um cuidado completo com as unhas.

  3. Esmalte Uma Nova Temporada, da Impala + Netflix. Roxo rosado perolado, brilhante e envolvente como aquela série que sempre merece mais um episódio. Possui longa duração, alta cobertura, brilho intenso e secagem rápida. (COMPRE AQUI)

  4. Esmalte Verdelírio, de Risqué e Chilli Beans. É um verde água com acabamento de efeito, secagem rápida e ultra brilho. Seu pincel proporciona alta cobertura. (COMPRE AQUI)

  5. Esmalte 3D Gel Una Arte 990, de Natura. Possui Tecnologia Pro Color & Care: ingredientes seguros e fórmulas que auxiliam no cuidado com as unhas. E o efeito Plumping 3D, que traz volume instantâneo com sensação de unhas saudáveis e fortalecidas. 

  6. Esmalte Licor de Amarena, da Dailus. Vermelho intenso e suculento, com um toque agridoce que remete a um licor encorpado. As fórmulas ainda oferecem alta cobertura, brilho intenso, secagem rápida e longa duração, além do pincel big flat brush, que garante aplicação uniforme. 

  7. Esmalte em Gel Power Stay, da Avon. Com fórmula inovadora e tecnologia exclusiva Color Lock, oferece cobertura em gel com alta fixação e brilho intenso por até 8 dias. Possui acabamento 3D volumizador que garante unhas mais uniformes e com efeito de salão. 

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