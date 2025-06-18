Conheça as cores de esmalte que vão bombar no inverno 2025

- Esmalte Cremoso Efeito Gel Verde Savana, da Hits. Esmalte com acabamento efeito gel que proporciona ainda mais brilho, a fórmula dispensa o uso de cabine UV. Possui longa duração, brilho intenso e textura cremosa.
- Esmalte Retrô Jeans, de Colorama. Possui alta cobertura, brilho intenso e longa duração, além da fórmula 6 free, livre de substâncias que podem causar alergias, garantindo um cuidado completo com as unhas.
- Esmalte Uma Nova Temporada, da Impala + Netflix. Roxo rosado perolado, brilhante e envolvente como aquela série que sempre merece mais um episódio. Possui longa duração, alta cobertura, brilho intenso e secagem rápida. (COMPRE AQUI)
- Esmalte Verdelírio, de Risqué e Chilli Beans. É um verde água com acabamento de efeito, secagem rápida e ultra brilho. Seu pincel proporciona alta cobertura. (COMPRE AQUI)
- Esmalte 3D Gel Una Arte 990, de Natura. Possui Tecnologia Pro Color & Care: ingredientes seguros e fórmulas que auxiliam no cuidado com as unhas. E o efeito Plumping 3D, que traz volume instantâneo com sensação de unhas saudáveis e fortalecidas.
- Esmalte Licor de Amarena, da Dailus. Vermelho intenso e suculento, com um toque agridoce que remete a um licor encorpado. As fórmulas ainda oferecem alta cobertura, brilho intenso, secagem rápida e longa duração, além do pincel big flat brush, que garante aplicação uniforme.
- Esmalte em Gel Power Stay, da Avon. Com fórmula inovadora e tecnologia exclusiva Color Lock, oferece cobertura em gel com alta fixação e brilho intenso por até 8 dias. Possui acabamento 3D volumizador que garante unhas mais uniformes e com efeito de salão.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável