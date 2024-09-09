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Confira 10 lançamentos de beleza apresentados na Beauty Fair 2024

Em sua 19ª edição, em São Paulo, a feira de beleza reuniu os principais lançamentos do segmento em primeira mão

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 09:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

09 set 2024 às 09:00
Beauty Fair
A Catharine Hill apresenta diversos lançamentos na feira de beleza Crédito: Divulgação Catharine Hill
A Beauty Fair movimenta a cidade de São Paulo até amanhã, 10 de setembro. O feira de beleza reúne centenas marcas de produtos para os cabelos, pele, unhas e maquiagem. O evento tem a previsão de receber 200 mil visitantes. 
De acordo com uma pesquisa revelada pelo Cesar Tsukuda, diretor-geral da feira, a cada R$ 1 milhão investido no setor de cuidados pessoais e beleza, são gerados R$ 3,85 milhões em produção e 38 novos empregos. O setor arrecada R$ 1,6 milhão em impostos e R$ 470 mil em salários. Além disso, o mercado de beleza representa 4% do PIB nacional.
As novidades neste segmento também foram apresentadas na feira de beleza, que é considerada a maior das Américas e segunda maior do mundo. Confira alguns dos principais lançamentos do evento.

Veja os lançamentos da Beauty Fair 2024

01

Linha Melancia, da Skala Cosméticos

Para todas as etapas do cronograma capilar, a marca apresenta a linha Skala Frutástica. A linha Melancia chega para revitalizar os cachos e crespos. Composta por shampoo sem sulfato, condicionador e creme de tratamento que garante ultra definição por até 72 horas, a linha foi desenvolvida para oferecer cuidado completo, garantindo cachos e crespos radiantes. Indicada para a etapa de nutrição do cronograma capilar, cada gota é como uma onda refrescante que renova os fios, graças ao poder do Óleo de Semente de Melancia, Óleo de Argan e Vitaminas A e C, que proporciona ultra definição, proporcionando leveza e brilho. 

02

Iluminador Stick, da Catharine Hill

O produto chega em bastão e disponível em três cores — Lunar (fundo dourado), Estelar (fundo rosado) e Solar (acobreado) —, visa proporcionar luminosidade e brilho. Indicado para todos os tipos de pele, a novidade possui alta durabilidade, brilho sofisticado e boa espalhabilidade. Pode ser aplicado nos lábios, maçãs do rosto e olhos. 

03

Pó Facial Solto Translúcido Universal Power Blur, da Bauny Cosméticos

Com textura aveludada e partículas ultrafinas, o lançamento se adapta a todos os tons de pele e prolonga a durabilidade da maquiagem. Sua tecnologia HD e seu efeito soft-focus disfarçam as imperfeições e os poros enquanto suavizam a textura da pele. À base de vitamina E, sua fórmula possui ação antioxidante e hidratante. 

04

Bastão Protetor Solar Facial FPS 60, da Ricca

 Com um formato que facilita a aplicação e retoque, a novidade possui FPS 60 com proteção UVB e UVA e pode ser usada em todos os tipos de pele. Proporcionando um efeito matte, além de toque seco, o lançamento controla a oleosidade natural da pele, além de ser resistente à água e ao suor. Ideal para ser carregado na bolsa e utilizado ao longo do dia e sempre que for necessário.

05

Protetor Solar antioleosidade, da Vult

Protetor Solar FPS 70 facial oferece alta proteção contra os raios UVA e UVB. Protege a pele contra os danos causados pelo sol e previne os sinais de envelhecimento precoce. Com uma fórmula leve e de rápida absorção, é ideal para pele oleosa com tendência a acne, controlando a oleosidade por até nove horas. Com efeito matte, não interfere na durabilidade e no acabamento da maquiagem. Além disso, conta com a tecnologia anti-acinzentamento com acabamento invisível e livre do residual branco.

06

Esfoliante Corporal e Facial de Amora, da Raavi

O esfoliante conta com o extrato natural de batata-doce roxa, que oferece uma cor vibrante e um conjunto de benefícios antioxidantes que ajudam a proteger e rejuvenescer a pele. A amora, protagonista desta composição, é rica em antioxidantes e vitaminas, auxiliando na luta contra os sinais de envelhecimento e promovendo uma pele mais firme e radiante. Para uso facial e corporal, o esfoliante oferece uma experiência sensorial única, removendo as células mortas e impurezas, enquanto sua textura rica e os aromas suaves envolvem em um momento de puro bem-estar. 

07

Gel Sobrancelhas Easy Brow, da Vizzela

A marca lança a linha Easy Brow, um gel fixador com cor, já que muitos consumidores além de organizar as sobrancelhas querem pigmentação em sua produção. Além de dar cor aos fios, o produto entrega o efeito Brow Lamination que dá o efeito de sobrancelhas alinhadas e preenchidas.

08

Ativador de Cachos, da Arvensis

O resultado do uso contínuo são cabelos macios, com balanço e iluminação natural. Com a formulação Force System, possui os ativos Óleo de Coco, que tem alto poder umectante e hidratante para repor nutrientes e age na diminuição do frizz. Ainda tem ação de selamento de cutículas evitando pontas dupla, e Colágeno Vegetal, que fornece aminoácidos e proteínas para nutrição funcional da fibra, promovendo hidratação funcional e restauração da elasticidade dos fios.

09

Coleção Manicores, da Risqué

Composta por oito novas cores, sendo quatro cremosas e quatro de efeitos, a nova linha foi desenvolvida em colaboração com manicures e se destaca pela possibilidade de criar mais de 20 "misturinhas", incentivando a criatividade dos consumidores e das entusiastas de esmaltes.

10

Gel Corporal Melancia, da Depil Bella

Enriquecido com ativos com propriedades antioxidantes e estimulantes, o produto refresca e alivia irritações da pele, proporcionando sensação de maciez e hidratação, com uma fragrância de melancia e ação desodorante. É indicado para pós-depilação, pós-barba e pós-sol.

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