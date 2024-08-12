AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Cirurgia no quadril: entenda o que é artrose, condição da atriz Paula Burlamaqui
Cirurgia

Cirurgia no quadril: entenda o que é artrose, condição da atriz Paula Burlamaqui

A doença é caracterizada pelo desgaste e degeneração da cartilagem articular

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2024 às 20:26
Paula Bulamarqui
Paula Burlamaqui passa por cirurgia no quadril Crédito: Reprodução @paulabulamarqui
A atriz Paula Burlamaqui, de 57 anos, gravou um vídeo em que aparece internada para contar a seus seguidores no Instagram que passou por uma cirurgia no quadril nesta segunda-feira (12)."Tive um desgaste no meu quadril. Eu fiquei tentando fazer fisioterapia, pegar leve, não sei o quê, mas... Agora é aquele momento daquela camisola linda que você bota para operar, coisa mais linda do planeta essa camisola", brincou a artista. 
Segundo Paula, a cirurgia foi necessária devido a um desgaste da cartilagem. "Encarando a vida como ela é, operando o meu quadril direito que estava com uma artrose avançada. Deu tudo certo! Agora é só recuperar bem. Obrigada a todas as mensagens de carinho e amor que recebi", agradeceu.
A artrose é caracterizada pelo desgaste e degeneração da cartilagem articular. "Ela é considerada uma doença relacionada ao envelhecimento e/ou uso excessivo da articulação", explica o ortopedista Marcos Cortelazo.
O médico conta que as pessoas mais jovens também estão desenvolvendo artrose devido ao aumento da prática de atividade físicas de impacto, bem como pelo aumento da incidência de obesidade entre a população mais jovem. Segundo o especialista, é possível prevenir a articulação por meio de medidas que a protejam como: manutenção do peso corporal adequado, condicionamento físico ou fortalecimento muscular, evitar o uso excessivo das articulações, bem como torções ou traumas em geral. As articulações afetadas são: joelhos, quadris, mãos, coluna vertebral, pés e ombro. “Dentre elas, a mais a afetada é a articulação do joelho”, diz o médico.
O médico conta que a ajuda médica deve ser buscada quando ocorre aparecimento de sintomas como dor persistente, limitação de movimentos e inchaços de repetição. “As principais atividades físicas que podem proteger as articulações e diminuir o avanço da artrose são a musculação ou fortalecimento e as aeróbicas sem impacto ou de baixo impacto como bicicleta, transport e natação”, explica Marcos Cortelazo.

Tratamento

Os tratamentos vêm avançando através do desenvolvimento de substâncias que podem proteger a cartilagem através da diminuição do atrito e controle do processo inflamatório articular, como o Ácido Hialurônico, até o desenvolvimento de próteses customizadas, ou seja, feitas para o próprio indivíduo. “Estão dedicados tanto ao controle da dor bem como à substituição da articulação quando necessário nos casos mais graves”, explica.
Os tratamentos em geral variam com a gravidade da doença, segundo o especialista. “Casos leves e moderados estão voltados para o controle da dor, melhora da mobilidade e manutenção dos movimentos. Aqui os mais indicados são medicações analgésicas e anti-inflamatórias, fisioterapia e condicionamento físico. Nos casos mais graves ou formas mais avançadas da doença estão indicadas as cirurgias para substituição das articulações, também conhecidas como artroplastias”, diz Marcos.
Para o futuro, o médico espera tratamentos baseados em terapias de controle da dor e da evolução da doença nos casos leves e moderados, por meio da medicina regenerativa. “Nos casos graves a evolução caminha para o uso de próteses customizadas, ou seja, cada vez mais personalizadas e adaptadas ao próprio paciente”, finaliza o médico. 

Veja Também

Câncer terminal na gestação: entenda o caso da influenciadora Isabel Veloso

Com 709 casos de mpox no Brasil, ministério convoca reunião

Andressa Urach: veja quais são os riscos de fazer bifurcação da língua

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vídeo mostra homem com neto no colo sendo agredido por vizinho na Mata da Praia
Vídeo mostra homem com neto no colo sendo agredido por vizinho na Mata da Praia
Trecho da 'Odisseia' com mais de 1.700 anos encontrado na Universidade de Utrecht, na Holanda
Fragmento raro da 'Odisseia' com mais de 1.700 anos é encontrado na Holanda
Luan Santana revisita 19 anos de carreira em show no Kleber Andrade
Luan Santana leva turnê que celebra 19 anos de carreira ao Kleber Andrade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados