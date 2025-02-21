Carnaval: 20 itens para caprichar na maquiagem e se jogar na folia

Produtos para fazer a maquiagem
- Stick Pele, da Boca Rosa. Textura cremosa, fácil de aplicar e ideal para todos os tipos de pele, enriquecido com vitamina E, proteção FPS 30 UVA/UVB, e resistência à água e ao suor. Preço: R$ 89,90
- Delineador Crystal Brilho Niina Secrets, de Eudora. Com um aplicador moderno, fino e de alta performance, ele proporciona um traçado preciso e iluminado. Preço: R$ 49,90 (COMPRE AQUI)
- Batom Líquido Power Stay, da Avon. Acabamento matte aveludado de longa duração por até 16 horas mais confortável para deixar você livre para se expressar, sem retoques e desconforto. Preço: R$ 39,90 (COMPRE AQUI)
- Bruma Glow, da Bauny. Multifuncional e versátil, ela não apenas trata a pele, como também fixa e prolonga a durabilidade da maquiagem, proporcionando um acabamento radiante. Preço: R$ 44,90
- Esmalte Ninguém Me Segura, da Impala. Colorido e bem brilhante, o esmalte pode ser usado sozinho ou com uma esmaltação por baixo. Preço: R$ 9,90 (COMPRE AQUI)
- Sombra Mono Faces, da Natura. Oferece longa duração e cores vibrantes que se destacam na multidão. Sua fórmula de alto impacto garante um look marcante. Preço: R$ 39,40
- Paleta de Sombras 30 Cores Alta Pigmentação, da Catharine Hill. Com cores estrategicamente organizadas por subtons, possui alta fixação, intensidade e um toque vibrante em cada cor. Preço: R$ 119,38 (COMPRE AQUI)
- Glitter Solto para Olhos Roselitter, da Quem Disse, Berenice?. Possui textura solta e brilho intenso. É fácil de aplicar e pode ser usado nos olhos, na boca e no rosto. Preço: R$ 49,90
- Cílios Fantasy, da Klass Vough. Cílios de penas com detalhes de bolinhas rosas, realçando a maquiagem para um lado mais artístico. Preço: R$ 13,90
- Body On Shine Iluminador Corporal, da Fenzza. Geleia de brilho enriquecida com Vitamina E, apresenta uma textura leve e de secagem rápida, evitando qualquer sensação oleosa na pele. Preço: R$ 19,99
- Corretivo Líquido Matte, da Vizzela. Possui alta cobertura, efeito matte e o aplicador grande e moderno desliza e absorve a quantidade certa de produto, facilitando na hora de aplicar sobre as olheiras e iluminar o contorno. Preço: R$ 58,90 (COMPRE AQUI)
- Lapiseira Retrátil Para Olhos New Wave, da Contém1g. Lapiseira retrátil com ponta fina, cores vibrantes e fórmula extremamente cremosa. Preço: R$ 32,90 (COMPRE AQUI)
- Ultimate Pen Eyeliner, da Kiko Milano. Delineador caneta que oferece alta precisão e longa duração. Com ponta suave e flexível, o aplicador realiza traços precisos e com espessura moldável. Preço: R$ 69,90 (COMPRE AQUI)
- Delineador Líquido à Prova d’Água, da Mary Kay. Garante facilidade no traçado com sua ponta super fina, em uma fórmula com alta pigmentação, longa duração e à prova d'água. Preço: R$ 68,90
- Delineador Líquido Para Olhos Make B, de O Boticário. Sua formulação à prova d'água é resistente ao suor e possui durabilidade de até nove horas. Preço: R$ 73,33 (COMPRE AQUI)
- Blush 3 em 1 Fun Bronze Natural, da Vult. Com textura cremosa e confortável, ele pode ser utilizado na boca, olhos e rosto para dar uma coradinha com acabamento natural. Preço: R$ 37,90 (COMPRE AQUI)
- Gloss Regenerador, da Caccio. Desenvolvido com manteiga de murumuru, vitamina E, ácido hialurônico e óleo de rosa mosqueta, ele proporciona hidratação intensa. Disponível em quatro cores vibrantes. Preço: R$ 59,90
- Jelly Tint, da Ricca. Ele funciona como batom, blush e sombra, tudo isso com uma textura gelatinosa e refrescante. Preço: R$ 29,90 (COMPRE AQUI)
- Delineador Party Proof, da Ruby Kisses. Com fórmula à prova d’água e de transferência, o delineado fica intacto durante o dia e à noite. Sua ponta superfina permite maior precisão na hora de fazer o traço. Preço: R$ 32,98
- Esmalte Chega e Arrasa, da Risqué. Apresenta partículas de glitter dourado, é de secagem rápida e com ultra brilho, além de ter longa duração nas unhas. Preço: R$ 9,59 (COMPRE AQUI)
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