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Hora da festa

Carnaval: 20 itens para caprichar na maquiagem e se jogar na folia

Delineadores, cílio, esmaltes, batons... Veja nossa seleção de produtos de beleza que vão fazer você brilhar no carnaval. Preços começam em R$ 9,59

Publicado em 21 de Fevereiro de 2025 às 09:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

21 fev 2025 às 09:01
Maquiagem de carnaval
O brilho continua sendo o protagonista das maquiagens durante os dias de carnaval Crédito: Shutterstock
A festa vai  começar! E o brilho continua sendo o protagonista da maquiagen durante os dias de carnaval. Na boca, o batom e o gloss são os mais indicados para curtir a folia. Os delineados são quase que indispensáveis na hora de fazer uma make nos dias de folia. Vale apostar no azul, rosa, verde, roxo, amarelo... E o glitter reina absoluto, seja na avenida, nas festas particulares ou nos blocos de rua. 
Pensando nisso, o Se Cuida reúne 20 itens para fazer uma make marcante, por valores que partem dos R$ 9,59. Tem batom, delineador, paleta de sombras, esmalte e muito mais. A aposta é sempre no brilho e na irreverência que a data pede. Se jogue na nossa seleção!

Produtos para fazer a maquiagem

maquiagem para o carnaval
Uma seleção de produtos para você arrasar no carnaval Crédito: Arte A Gazeta
  1. Stick Pele, da Boca Rosa. Textura cremosa, fácil de aplicar e ideal para todos os tipos de pele, enriquecido com vitamina E, proteção FPS 30 UVA/UVB, e resistência à água e ao suor. Preço: R$ 89,90

  2. Delineador Crystal Brilho Niina Secrets, de Eudora. Com um aplicador moderno, fino e de alta performance, ele proporciona um traçado preciso e iluminado. Preço: R$ 49,90 (COMPRE AQUI)

  3. Batom Líquido Power Stay, da Avon. Acabamento matte aveludado de longa duração por até 16 horas mais confortável para deixar você livre para se expressar, sem retoques e desconforto. Preço:  R$ 39,90 (COMPRE AQUI)

  4. Bruma Glow, da Bauny. Multifuncional e versátil, ela não apenas trata a pele, como também fixa e prolonga a durabilidade da maquiagem, proporcionando um acabamento radiante. Preço: R$ 44,90

  5. Esmalte Ninguém Me Segura, da Impala. Colorido e bem brilhante, o esmalte pode ser usado sozinho ou com uma esmaltação por baixo. Preço: R$ 9,90 (COMPRE AQUI)

  6. Sombra Mono Faces, da Natura. Oferece longa duração e cores vibrantes que se destacam na multidão. Sua fórmula de alto impacto garante um look marcante. Preço: R$ 39,40 

  7. Paleta de Sombras 30 Cores Alta Pigmentação, da Catharine Hill. Com cores estrategicamente organizadas por subtons, possui alta fixação, intensidade e um toque vibrante em cada cor. Preço: R$ 119,38 (COMPRE AQUI)

  8. Glitter Solto para Olhos Roselitter, da Quem Disse, Berenice?. Possui textura solta e brilho intenso. É fácil de aplicar e pode ser usado nos olhos, na boca e no rosto. Preço: R$ 49,90

  9. Cílios Fantasy, da  Klass Vough. Cílios de penas com detalhes de bolinhas rosas, realçando a maquiagem para um lado mais artístico. Preço: R$ 13,90

  10. Body On Shine Iluminador Corporal, da Fenzza. Geleia de brilho enriquecida com Vitamina E, apresenta uma textura leve e de secagem rápida, evitando qualquer sensação oleosa na pele. Preço: R$ 19,99
Maquiagem para o carnaval
Uma seleção de produtos para você arrasar no carnaval Crédito: Arte A Gazeta
  1. Corretivo Líquido Matte, da Vizzela. Possui alta cobertura, efeito matte e o aplicador grande e moderno desliza e absorve a quantidade certa de produto, facilitando na hora de aplicar sobre as olheiras e iluminar o contorno. Preço: R$ 58,90 (COMPRE AQUI)

  2. Lapiseira Retrátil Para Olhos New Wave, da Contém1g. Lapiseira retrátil com ponta fina, cores vibrantes e fórmula extremamente cremosa. Preço: R$ 32,90 (COMPRE AQUI)

  3. Ultimate Pen Eyeliner, da Kiko Milano. Delineador caneta que oferece alta precisão e longa duração. Com ponta suave e flexível, o aplicador realiza traços precisos e com espessura moldável. Preço: R$ 69,90 (COMPRE AQUI)

  4. Delineador Líquido à Prova d’Água, da Mary Kay. Garante facilidade no traçado com sua ponta super fina, em uma fórmula com alta pigmentação, longa duração e à prova d'água. Preço: R$ 68,90

  5. Delineador Líquido Para Olhos Make B, de O Boticário. Sua formulação à prova d'água é resistente ao suor e possui durabilidade de até nove horas. Preço: R$ 73,33 (COMPRE AQUI)

  6. Blush 3 em 1 Fun Bronze Natural, da Vult. Com textura cremosa e confortável, ele pode ser utilizado na boca, olhos e rosto para dar uma coradinha com acabamento natural. Preço: R$ 37,90 (COMPRE AQUI)

  7. Gloss Regenerador, da Caccio. Desenvolvido com manteiga de murumuru, vitamina E, ácido hialurônico e óleo de rosa mosqueta, ele proporciona hidratação intensa. Disponível em quatro cores vibrantes. Preço: R$ 59,90

  8. Jelly Tint, da Ricca. Ele funciona como batom, blush e sombra, tudo isso com uma textura gelatinosa e refrescante. Preço: R$ 29,90 (COMPRE AQUI)

  9. Delineador Party Proof, da Ruby Kisses. Com fórmula à prova d’água e de transferência, o delineado fica intacto durante o dia e à noite. Sua ponta superfina permite maior precisão na hora de fazer o traço. Preço: R$ 32,98

  10. Esmalte Chega e Arrasa, da Risqué. Apresenta partículas de glitter dourado, é de secagem rápida e com ultra brilho, além de ter longa duração nas unhas. Preço: R$ 9,59 (COMPRE AQUI)

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