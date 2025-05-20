Cabelos fortes e radiantes: 13 novos produtos para nutrição, brilho e maciez

01

Sérum Liso por 1 Semana, de Elseve

Preço: R$ 53,99 (

Com ingredientes e tecnologia de dupla ação, a fórmula combina AHA, que penetra na fibra capilar para fortalecer as ligações internas dos fios, e Queratina Vegetal, que alinha, suaviza e garante maciez — até mesmo para os cabelos mais rebeldes. A inovação também conta com moléculas de silicone ativadas pelo calor, criando uma barreira invisível na superfície dos fios, capaz de protegê-los da umidade e manter o liso por até uma semana, mesmo após cinco lavagens.R$ 53,99 ( COMPRE AQUI

02

Condicionador Pro Cronology Curvas, de Eudora Siàge

Preço: R$ 39,00 (

O condicionador é ideal para cabelos texturizados do 2A ao 4C. Com ativos que reconhecem o ponto de torção dos fios, este condicionador oferece ação ultra condicionante antinós, selamento das cutículas e reativação da curvatura, resultando em 2 vezes menos quebra.R$ 39,00 ( COMPRE AQUI

03

Máscara Capilar, de Cadiveu Professional Essentials Hydrate by BLZ

Máscara capilar para cabelos secos ou ressecados. Ela restaura a vitalidade e a sedosidade das fibras capilares, deixando-os 85% mais hidratados. Combinado a um blend de óleos nutritivos de cranberry, abacate e girassol, ele oferece uma hidratação instantânea que transforma os fios desde a primeira aplicação. O resultado são cabelos mais macios, alinhados, sem frizz, e com brilho saudável. Preço: R$ 69,90



04

Óleo de Tratamento Cachos dos Sonhos Multy Chocolate, da Salon Line

Preço: R$ 21,38

O óleo é ideal para finalização, umectação, pré-shampoo e day after. Ele garante brilho luminoso e ação antiporosidade. Além de proteção térmica até 230° e super silicone. A fórmula traz Manteiga de Cacau (que nutre profundamente, suaviza os fios e combate o ressecamento) e Óleo de Argan (que evita a perda de água natural dos fios, promove hidratação e nutrição).R$ 21,38 (COMPRE AQUI)

05

Blonde Oil by Ana Paula Siebert Condicionador, da Braé

Preço: R$ 79,11 (

Possui alto poder condicionante, agindo profundamente na fibra capilar. Sela as cutículas para reter a nutrição e a hidratação dos fios, além de proteger contra a perda de umidade. Desenvolvido especialmente para cabelos loiros, nutre os fios, reduz o frizz e melhora a maleabilidade, facilitando o desembaraço. Além disso, proporciona um brilho intenso e um toque sedoso, garantindo cabelos mais saudáveis, macios e disciplinados.R$ 79,11 ( COMPRE AQUI

06

Cronograma Capilar, da Hidratei

Preço: R$ 109,90 (

Composto por quatro ampolas de doses altamente concentradas, direcionadas para cada etapa: hidratação, nutrição, reconstrução e umectação. O tratamento intensivo promete entregar um cabelo saudável, brilhante e recuperado em quatro semanas. Indicadas para todos os tipos de cabelos, para tratar fios danificados, ressecados e com frizz. As fórmulas contém Óleos de Coco e de Abacate, Proteína do Trigo, Biotina, Óleo de Rícino, entre outros.R$ 109,90 ( COMPRE AQUI

07

Coat Spray Selagem Impermeabilizante, da TRESemmé



COMPRE AQUI Contendo fórmula 100% ativa e zero água, o produto é capaz de formar um escudo impermeável nos fios, prevenindo que a umidade externa penetre nele, ativando assim uma ação de anti-estufamento. Isso resulta em um cabelo 15 vezes mais impermeável, com efeito de selagem profissional e visual impecável por mais tempo – sem precisar de ativação por calor para garantir a impermeabilização. Sua aplicação pode ser feita no cabelo úmido ou seco. Preço: R$ 48,49 ( COMPRE AQUI

08

Edge Fixer Hair Wax Stick, da Kiss New York

A proposta é clara: fixar sem pesar. Com uma duração de até 24 horas, o stick promete manter até os penteados mais ousados intactos durante o dia todo. Possui uma fórmula enriquecida com Biotina (Vitamina B7) e Manteiga de Karité, dois ingredientes queridinhos do universo haircare. Enquanto a biotina fortalece os fios, a manteiga de karité oferece hidratação e maciez, garantindo que seu cabelo fique bonito mesmo depois que o penteado sair. Em formato de bastão retrátil, ele pode ser aplicado diretamente nos fios. Preço: R$ 88,00



09

Fluído de Reconstrução OX Peptídeos

É a ideal para cabelos com curvaturas. Isso porque os Peptídeos inteligentes se adaptam conforme a necessidade dos fios, penetrando nas regiões danificadas, preenchendo e restaurando os cabelos. O Óleo de Argan possui alto poder nutritivo que sela a cutícula retendo as vitaminas e proteínas dentro dos fios, combinados ao Sistema OX Beleza Duradoura, tecnologia que libera os ativos de forma prolongada, garantindo hidratação, nutrição e restauração por 120 horas. Preço: R$ 34,90

10

Dry Shampoo Puff, da Briogeo

A anuncia o lançamento no Brasil do shampoo a seco em pó com aplicação precisa e sem aerossol, ideal para retoques rápidos ao longo do dia. Sua fórmula ultrafina e livre de talco, absorve o excesso de oleosidade sem ressecar o couro cabeludo, enquanto o complexo energizante com biotina ajuda a fortalecer os fios e estimular o couro cabeludo. O grande diferencial está no seu aplicador em puff, que permite uma aplicação direcionada e sem desperdício — ideal para retoques na raiz ao longo do dia, inclusive em áreas mais finas ou com fios grisalhos, graças à versão translúcida e à versão com cor, que se adaptam a diferentes tons de cabelo. À venda na Sephora. Preço: R$ 239,00

11

Novex Blindagem Gloss Color Leave-in, da Embelleze

O finalizador foi desenvolvido para manter os cabelos tingidos com uma coloração viva por muito mais tempo e ainda entregar um efeito de brilho espelhado. Conta com uma fórmula que protege os fios contra os danos causados por altas temperaturas geradas pelo uso de secadores e pranchas - que atingem até 232°C - garantindo a integridade da cor e da fibra capilar. Ele conta ainda com uma tecnologia antidesbotamento, que atua diretamente na preservação dos pigmentos, reduzindo o desbotamento precoce mesmo após múltiplas lavagens. O produto ainda oferece proteção UV, ação antifrizz e um reforço à cutícula capilar, resultando em fios tratados e macios ao toque. Preço: R$ 33,90



12

Gelatina Nutritiva de Abacate, da DaBelle

Com textura de gelatina e performance testada em laboratório, o produto combina manteiga de abacate, rica em vitamina E e com alto poder de reposição lipídica, a um potente blend de óleos vegetais (argan, macadâmia, girassol e linhaça), que garante nutrição profunda, brilho imediato e proteção contra o ressecamento e as pontas duplas, proporcionando um efeito nutritivo com definição de até 72 horas. Preço: R$ 19,90



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Sérum Molecular, da Yellow Professional