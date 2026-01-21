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Saúde íntima

Biquínis absorventes são opção para curtir a praia durante menstruação; veja cuidados

Os modelos funcionam com um forro interno de múltiplas camadas, capaz de absorver o fluxo menstrual leve, conter vazamentos e neutralizar odores, sem comprometer o visual da peça

Publicado em 21 de Janeiro de 2026 às 15:22

Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 

21 jan 2026 às 15:22
Biquínis absorventes
Modelos com tecnologia absorvente dão mais liberdade às mulheres Crédito: Divulgação Pantys/ Reprodução @herselfbrasil
O período menstrual sempre foi um desafio para quem quer curtir a praia e a piscina no verão. Mas isso vem mudando com a chegada de novos métodos, como os biquínis e maiôs absorventes, que unem tecnologia, conforto e mais liberdade para mulheres durante a menstruação.
Os modelos funcionam com um forro interno de múltiplas camadas, capaz de absorver o fluxo menstrual leve, conter vazamentos e neutralizar odores, sem comprometer o visual da peça. A tecnologia permite que a mulher entre no mar ou na piscina com mais segurança, sem precisar recorrer apenas a absorventes internos.
Existem várias marcas de biquínis absorventes no mercado brasileiro, com a Herself, Pantys, Violeta Cup, Fabiola Molina, Intimus, Yuper, que oferecem tecnologia para fluxos leves a intensos, permitindo aproveitar a praia e piscina com segurança e conforto durante a menstruação. Esses biquínis são uma alternativa sustentável e segura para curtir a água sem preocupações com vazamentos, retendo o fluxo menstrual com suas camadas tecnológicas.

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Segundo Emily Ewell, cofundadora da Pantys, a ideia de criar maiô e biquínis absorventes surgiu da percepção de que a praia e a piscina ainda são espaços de restrição para muitas mulheres durante a menstruação. "As peças contam com uma tecnologia que absorvem o fluxo menstrual leve e possuem uma barreira impermeável e respirável, evitando vazamentos", contou.
Ela diz que o forro antimicrobiano e anti-odor contribui para o bem-estar íntimo, enquanto os tecidos de secagem rápida garantem conforto térmico sem interferir no visual da peça. 

Aliados da saúde íntima no calor

Especialistas em saúde íntima explicam que, no calor, os cuidados com a saúde íntima são ainda mais importantes. Para a ginecologista Adriana Ribeiro, o uso de roupas com tecnologia absorvente pode contribuir para a manutenção de um microambiente mais seco na região íntima, reduzindo o tempo de exposição à umidade. 
Dra Adriana Ribeiro é ginecologista e especialista em reposição hormonal estética íntima e colposcopia
Adriana Ribeiro diz  que o uso de sabonetes em barra ou produtos inadequados podem alterar o pH vaginal Crédito: Acervo pessoal
O calor, a umidade local e o uso prolongado de roupas molhadas, além da sudorese excessiva, criam um ambiente favorável à proliferação de fungos e bactérias, favorecendo também alterações do pH vaginal
Adriana Ribeiro - Ginecologista
Ela alerta que outros cuidados são necessários, levando em conta que o uso de sabonetes em barra ou produtos inadequados podem alterar o pH vaginal e comprometer a barreira natural da mucosa, favorecendo irritações e infecções. "É recomendado o uso de sabonete líquido íntimo com pH neutro, hipoalergênico, incolor, com detergência leve e sem fragrância, sempre de forma externa e sem excessos". 
A ginecologista Juana Zanchetta reforça que, mesmo com a tecnologia absorvente, é importante não permanecer por muito tempo com a peça molhada. “Ficar muito tempo com o biquíni úmido pode aumentar o risco de candidíase e outras infecções”, explica.
A médica ainda recomenda outros cuidados comuns no verão, como evitar duchas vaginais, manter boa hidratação, dar preferência a calcinhas de algodão fora da praia e higienizar corretamente as peças absorventes. “É importante lavar bem e deixar secar ao sol, para evitar a proliferação de bactérias”, completa Juana.
Com mais informação, tecnologia e menos tabu, os biquínis e maiôs absorventes vêm transformando a forma como mulheres lidam com a menstruação no verão, permitindo que o corpo acompanhe a estação mais quente do ano sem abrir mão do cuidado com a saúde íntima.

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