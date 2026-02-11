BBB26: veja dicas para evitar 'maquiagem derretida' como a de Maxiane

8 produtos para fazer a maquiagem
- Base Líquida Color Trend Matte Real, da Avon. Com cobertura total e acabamento matte, sua fórmula ajuda a disfarçar imperfeições e linhas de expressão, proporcionando um visual uniforme e natural. Resistente à água, ela é perfeita para o dia a dia, garantindo que sua maquiagem permaneça intacta por horas. (COMPRE NA AMAZON)
- Fixador de Maquiagem Real Fix, da Vizzela. É um fixador de maquiagem de alta performance, formulado com alta concentração de resina, que proporciona maior durabilidade e resistência para a make. Sua fórmula também cuida da pele, graças à combinação de fitoextratos de alecrim, aloe vera e chá verde, que oferecem ação antioxidante e revitalizante, além do D-pantenol, que promove nutrição e hidratação. (COMPRE NA AMAZON)
- Base TimeWise 3D, da Mary Kay. Base com acabamento matte. Formulada com o complexo Age Minimize 3D composto por Niacinamida e Nicotinamida, Resveratrol Encapsulado e Peptídeo Especial que juntos têm ação antioxidante e auxiliam na uniformização do tom da pele. Tem 12 horas de duração e controle da oleosidade. (COMPRE NA AMAZON)
- Base Fluida Skin Tint Efeito Natural, de Ruby Kisses. Feita na Coreia do Sul, a base possui acabamento matte com efeito blur, cobertura média construível, sem marcar ou craquelar, além de ser extremamente leve e confortável na pele. Possui longa duração e é resistente a transferência. (COMPRE NA AMAZON)
- Hydro Boost, de Neutrogena. Hidratante facial que promove uma pele equilibrada com a hidratação garantida por até 48 horas. Possui fórmulas que conservam a barreira natural da derme e não obstruem os poros. Tem textura water gel, que proporciona uma sensação refrescante e confere um toque sedoso a cútis. (COMPRE NA AMAZON)
- Fix Care Bruma Fixadora, da BM Beauty. É uma bruma fixadora multifuncional, que além de promover fixação e durabilidade para a sua make, traz inúmeros benefícios para sua pele. Enriquecida com Niacinamida, Acquasalina, Pantenol, e Aquaporine, uma combinação eficaz que estimula a revigoração natural da pele, hidratando profundamente.
- BT Skin D20, da Bruna Tavares. Base líquida ultra fluida, resistente à água, com textura leve e acabamento aveludado. Desenvolvida com alta concentração de pigmentos, proporciona uma pele uniforme, com efeito natural e ainda permite a construção de camadas. Com cobertura de leve a média, combina alta performance com ativos de cuidados com a pele em um único produto. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Spray Fixador Fix+ Stay Over, da Mac. Spray fixador hidratante que fixa a maquiagem por 16 horas, além de proteger contra a poluição e a luz azul. Ajuda a manter a cor da base ao longo do dia, é leve, hidratante e resistente à transferência. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso você queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável