Anvisa suspende venda de marca de whey por presença de glúten

A Anvisa diz ainda que identificou alegações não permitidas na rotulagem, o que levaria a informações enganosas ao consumidor Crédito: Imagem: Jiri Hera | Shutterstock

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou nesta segunda-feira (26) no Diário Oficial da União uma medida que determina a suspensão da venda e o recolhimento de lotes do suplemento proteico 100% Full Whey da marca Fullife Nutrition, da empresa SFS Alimentos Ltda. Em análise em laboratório, a agência identificou a presença de glúten nos produtos do lote 2408J5, com detecção de trigo, centeio e cevada, diferentemente do informado no rótulo.



A Anvisa diz ainda que identificou alegações não permitidas na rotulagem, o que levaria a informações enganosas ao consumidor. A reportagem entrou em contato com a SFS Alimentos por canais como email e Instagram, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. Também nesta segunda-feira a agência anunciou que determinou o recolhimento de canela-da-china em pó comercializada pela Kinino.