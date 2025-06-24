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Vigilância

Anvisa suspende venda de marca de whey por presença de glúten

Segundo a Anvisa, o produto também apresentou resultado insatisfatório na pesquisa de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas, parâmetros que não estão de acordo com a legislação sanitária vigente

Publicado em 24 de Junho de 2025 às 08:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jun 2025 às 08:41
Leia o rótulo do whey protein com atenção e opte por produtos com menos ingredientes e sem adição de açúcares (Imagem: Jiri Hera | Shutterstock)
A Anvisa diz ainda que identificou alegações não permitidas na rotulagem, o que levaria a informações enganosas ao consumidor Crédito: Imagem: Jiri Hera | Shutterstock
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou nesta segunda-feira (26) no Diário Oficial da União uma medida que determina a suspensão da venda e o recolhimento de lotes do suplemento proteico 100% Full Whey da marca Fullife Nutrition, da empresa SFS Alimentos Ltda. Em análise em laboratório, a agência identificou a presença de glúten nos produtos do lote 2408J5, com detecção de trigo, centeio e cevada, diferentemente do informado no rótulo.
A Anvisa diz ainda que identificou alegações não permitidas na rotulagem, o que levaria a informações enganosas ao consumidor. A reportagem entrou em contato com a SFS Alimentos por canais como email e Instagram, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. Também nesta segunda-feira a agência anunciou que determinou o recolhimento de canela-da-china em pó comercializada pela Kinino.
Análise do lote 371LAG2419 da canela-da-china identificou a presença de amido, componente não característico da canela. Segundo a Anvisa, o produto também apresentou resultado insatisfatório na pesquisa de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas, parâmetros que não estão de acordo com a legislação sanitária vigente. Também procurada, a Kinino não respondeu até a publicação deste texto.

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