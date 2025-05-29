AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Anvisa suspende suplementos alimentares para sono, metabolismo e dor muscular
Veja lista

Anvisa suspende suplementos alimentares para sono, metabolismo e dor muscular

Marca diz que os produtos citados são fabricados e comercializados em conformidade com as normas sanitárias brasileiras

Publicado em 29 de Maio de 2025 às 09:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mai 2025 às 09:44
Suplementos de melatonina, 'Curcumais', 'Metil B9/B12', e óleo de semente de abóbora, todos da marca Always Fit e proibidos pela Anvisa Crédito: Always Fit/Divulgação
SÃO PAULO - Em publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira (27), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de suplementos alimentares da marca Always Fit.
No total, cinco produtos foram proibidos, dentre eles os seguintes suplementos da marca:
  • Suplemento alimentar líquido de melatonina
  • Suplemento alimentar líquido de melatonia em spray
  • Suplemento alimentar líquido de óleo de semente de abóbora
  • Suplemento alimentar líquido curcumais
  • Suplemento alimentar em gotas de metil B9/B12
O portal da marca afirma que os suplementos à base de melatonina, em gotas ou spray, auxiliam na regulação natural do sono, enquanto o óleo de semente de abóbora atua na saúde da próstata para apoio à função urinária e equilíbrio hormonal masculino, já o "Curcumais", em dor muscular e articular, e o "Metil-B9/B12" promove suporte essencial para o metabolismo energético, saúde neurológica e cardiovascular.
Segundo a Anvisa, os produtos foram proibidos por possuírem ingredientes que não têm avaliação de segurança para consumo via sublingual — como era indicado pela Always Fit.
Procurada, a marca diz que não foi formalmente intimada pela Anvisa até o momento e que os produtos citados no Diário Oficial são fabricados e comercializados em conformidade com as normas sanitárias brasileiras.
"O apontamento da Anvisa se restringe exclusivamente à menção da via de administração sublingual, a qual, embora reconhecida por sua eficácia de absorção, não é permitida no Brasil para suplementos alimentares", completa o comunicado da Always Fit.
Ainda, segundo a marca, todas as medidas corretivas já foram adotadas e referências à via sublingual foram removidas dos rótulos e materiais digitais dos produtos mencionados.

Veja Também

Anvisa proíbe a venda de mais duas marcas de azeite

A agência informou que as substâncias administradas por via sublingual são metabolizadas de forma diferente daquelas que são ingeridas e absorvidas no intestino.
"Nesse sentido, os limites mínimos e máximos para nutrientes e substâncias bioativas estabelecidos na Instrução Normativa nº 28/2018 foram definidos para produtos que são ingeridos e absorvidos no intestino, não sendo apropriados para suplementos alimentares com indicação de uso por via sublingual", completa a nota.
De acordo com a Anvisa, para regularização de constituintes de suplementos alimentares destinados ao uso sublingual, o interessado deverá solicitar a atualização das listas da Instrução Normativa nº 28/2018, contendo toda a documentação exigida no artigo 20 da Resolução da Diretoria Colegiada nº 243/2018, o que não ocorreu para os produtos da Always Fit listados no Diário Oficial.
Assim, considerando que os produtos estão irregulares e não possuem segurança de uso da forma como estão sendo indicados, a Anvisa afirma que foi necessária a publicação da medida para mitigar o risco sanitário.
Médico endocrinologista e diretor da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia), Fulvio Tomaselli diz que existe uma falta de estudos de segurança para administração dessas substância de maneira sublingual.
"Não existe uma certeza de qual porcentagem dos princípios ativos seriam absorvidos por essa administração e a quais riscos os pacientes estariam expostos ao utilizar essa via", explica o endocrinologista.

LEIA MAIS 

Anvisa proíbe venda de suplementos alimentares com ora-pro-nóbis

Veja como usar suplementos alimentares com segurança 

Suplementos de ferro funcionam? O debate sobre como combater epidemia global de deficiência do nutriente

Suplemento de colágeno: segredo da pele perfeita ou propaganda enganosa?

Suplementos vitamínicos e banhos gelados: é possível fortalecer o sistema imunológico?

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anvisa Suplemento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Globo cancela debate e cita decisões de Gilmar Mendes, do STF, e Estela Aranha, do TSE: o que dizem juristas
Duplicação do desvio na BR 259 é negociado entre DNIT e Vale.
Desvio na BR 259, em João Neiva, pode ser ampliado para liberar tráfego nos dois sentidos
Lito Sousa
Por que o diagnóstico da doença de Lito Sousa é difícil?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados