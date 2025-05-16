Ana Paula Renault é internada com crise de hérnia de disco; entenda a condição

Ana Paula Renault é internada com crise de hérnia de disco Crédito: Reprodução @Anapaularenault

A ex-BBB e apresentadora Ana Paula Renault foi internada após uma crise de hérnia de disco. "Oi, gente. Ela quase não aparece nos Stories e, quando vem, é vestidinha desse jeito, numa cama de hospital. Gente, eu nunca fui internada na vida! Terça-feira (13) minha hérnia de disco deu uma crise que eu vim correndo para o pronto-socorro e, eles não me deram alta mais, porque eu já estava tendo comprometimento neurológico. Meu pé esquerdo já estava 'bobo', está dormente até agora, eu não sinto os dedos e eu vou fazer uma cirurgia de emergência, mesmo", explicou Ana Paula.

Uma cirurgia na coluna por causa de uma hérnia gigantesca. Eles fizeram ressonância magnética e ficaram apavorados com o tamanho da hérnia Ana Paula Renault - Apresentadora

A hérnia de disco é um problema comum e estima-se que até 20% dos adultos terão hérnia de disco em algum momento. “Imagine que sua coluna é formada por vários ossos empilhados, chamados vértebras. Entre esses ossos, existem ‘almofadinhas’ chamadas discos intervertebrais. Esses discos funcionam como amortecedores, permitindo movimento e absorvendo o impacto do dia a dia - como andar, correr ou até se curvar para pegar algo no chão. Agora, pense nesses discos como se fossem um sanduíche de gelatina: por fora, têm uma capa mais firme (o anel fibroso) e, por dentro, uma parte mais mole, como um gel (o núcleo pulposo). A hérnia de disco acontece quando essa parte interna escapa ou vaza por uma rachadura na parte externa do disco. Quando isso acontece, esse gel pode pressionar os nervos da coluna, o que causa dor, formigamento, fraqueza ou perda de sensibilidade. Essa dor pode ficar só nas costas ou até irradiar para os braços ou pernas, dependendo da região afetada”, explica o ortopedista Fernando Jorge.

O médico conta que entre as principais causas da hérnia de disco estão o envelhecimento natural, o sedentarismo e a má postura. “Com o envelhecimento, os discos perdem água e flexibilidade, ficando mais frágeis. Além disso, músculos fracos por sedentarismo ou má postura não sustentam a coluna adequadamente”, diz o médico.

Mas movimentos repetitivos ou esforço excessivo também podem causar a hérnia de disco, assim como carregar peso de forma errada e torcer o corpo com frequência Fernando Jorge - Ortopedista

Quedas, acidentes ou impactos na coluna também estão relacionados com o problema, além da genética e obesidade , quando fatores hereditários ou o excesso de peso sobrecarregam os discos. “O estilo de vida moderno, com pessoas que ficam muito tempo sentadas, em má postura no celular/computador, além da falta de exercícios, tudo isso pode enfraquecer a musculatura que protege a coluna”, comenta o médico.

Quanto às limitações, o médico explica que a hérnia pode causar dor intensa ao se movimentar, sentar ou ficar em pé por muito tempo; dificuldade para caminhar, levantar objetos ou praticar atividades físicas; formigamento ou dormência nos braços, mãos, pernas ou pés (dependendo da região da hérnia); e fraqueza muscular, afetando até mesmo tarefas simples, como segurar um copo. “Hoje o diagnóstico é mais preciso e temos exames como a ressonância magnética, que identifica hérnias que antes passavam despercebidas”, comenta.

O médico explica que a boa notícia é que a maioria das hérnias não precisa de cirurgia. “Existem tratamentos não cirúrgicos e cirúrgicos. A maioria das pessoas melhora sem cirurgia em algumas semanas. O tratamento não cirúrgico (90% dos casos) começa com repouso curto mais medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, mas pode precisar de fisioterapia com exercícios para fortalecer músculos e melhorar a postura e infiltrações na coluna (para reduzir inflamação). A cirurgia é indicada em casos graves, se houver perda de força, dor incapacitante ou falta de melhora após seis semanas. Técnicas modernas são minimamente invasivas”, completa Fernando Jorge.