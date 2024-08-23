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Rico em nutrição

Alimento funcional: 3 formas de usar o alho e seus benefícios para a saúde

Além de versátil, o alimento é rico em propriedades nutricionais e medicinais essenciais para o corpo

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 11:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 ago 2024 às 11:00
Imagem Edicase Brasil
O alho é um alimento funcional capaz de oferecer diversos benefícios para a saúde  Crédito: New Africa | Shutterstock
O alho, um ingrediente presente em diversas cozinhas ao redor do mundo, é muito mais do que um simples tempero. Com uma rica composição nutricional e propriedades medicinais, ele se destaca como um alimento funcional, capaz de trazer diversos benefícios para a saúde – tanto é que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo de 2 g a 5 g de alho cru por dia.
Por isso, Fábia Carolina Resende, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, mostra como é possível consumir o alho e seus benefícios para a saúde. Confira!

1. Cru

É a forma mais eficaz para aproveitar todos os seus benefícios, podendo ser adicionado a saladas , molhos e outros preparos.

2. Cozido

O alho pode ser utilizado em receitas como refogados, sopas e molhos. Porém, é importante cozinhá-lo em baixas temperaturas para preservar seus nutrientes.

3. Em cápsulas

O alho em cápsulas é uma opção prática para quem não gosta do sabor ou deseja uma dose mais concentrada.
Imagem Edicase Brasil
O alho tem propriedades terapêuticas que podem ajudar a combater doenças cutâneas  Crédito: ramlink_stone | Shutterstock

Benefícios do alho para a saúde

Segundo Fábia Carolina Resende, o alho é um dos alimentos mais estudados, e a alicina, um dos seus principais componentes ativos, demonstra propriedades terapêuticas contra diversos tipos de doenças. Entre elas, a profissional lista:
  • Câncer;
  • Doenças cardíacas;
  • Hipertensão arterial;
  • Diabetes;
  • Doenças cutâneas (devido aos seus efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios);
  • Hipoglicemiantes (redução do colesterol e triglicérides).
“Além disso, tem efeitos antimicrobiano, antiviral e antifúngico (contra candidíase em mulheres)”, destaca a especialista.
Embora seja seguro para a maioria das pessoas, o consumo excessivo de alho pode causar alguns efeitos colaterais, como azia, gases e mau hálito. Pessoas com problemas de coagulação sanguínea, que fazem uso de anticoagulantes ou estão se preparando para uma cirurgia devem consultar um médico antes de aumentar o consumo do alimento.

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