8 benefícios dos legumes para a saúde

Os legumes são parte essencial de uma alimentação equilibrada e contêm substâncias essenciais para o corpo, como vitaminas, minerais e fibras. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo diário de pelo menos 400 g de frutas, legumes e verduras para o organismo absorver todos os nutrientes de que precisa. E a indicação não é à toa, pois, baseada em evidências científicas, o consumo desses alimentos oferece diversos benefícios, tais como: