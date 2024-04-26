8 benefícios da ameixa seca para a saúde e como consumi-la

Um dos principais nutrientes encontrados na ameixa seca é a vitamina A. Ela desempenha um papel crucial na produção de sebo, óleo natural que mantém o couro cabeludo hidratado. Isso é fundamental para prevenir a secura e a descamação, proporcionando um ambiente saudável para o crescimento do cabelo. Além disso, a fruta é uma excelente fonte de vitamina E, ajudando a proteger as células do cabelo dos danos causados pelos radicais livres, que podem enfraquecer os fios e levar à quebra.