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Versátil

8 benefícios da ameixa seca para a saúde e como consumi-la

Veja como essa fruta favorece o funcionamento do corpo e ajuda a prevenir doenças

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 11:00

Portal Edicase

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Publicado em 

26 abr 2024 às 11:00
Imagem Edicase Brasil
Ameixa seca favorece a saúde geral do corpo  Crédito: Dionisvera | Shutterstock

A ameixa é uma fruta suculenta e versátil, muito conhecida pela sua ação no combate à constipação intestinal. No entanto, este não é o seu único benefício. Rica em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, ela também favorece a saúde geral do corpo, especialmente quando consumida na versão desidratada, em que está a maior concentração desses nutrientes.

Segundo uma pesquisa da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, as ameixas secas têm mais que o dobro de antioxidantes que outros alimentos como a uva-passa e o mirtilo. O estudo explica que isso se deve às antocianinas, substância responsável pelo tom arroxeado da fruta, que ajuda a reduzir o risco de doenças crônicas.

A seguir, confira mais alguns benefícios proporcionados pela fruta e como consumi-la no dia a dia!

1. Combate a osteoporose

Um estudo publicado pelo The Journal of Nutrition indica que as ameixas secas podem ajudar a reduzir a perda óssea após a menopausa. A pesquisa analisou 183 mulheres não fumantes, não gravemente obesas e com idades entre 55 e 75 anos, e concluiu que o consumo de 50 g a 100 g de ameixa seca por dia tem bons resultados contra a perda óssea e a inflamação após a menopausa.

“Essas descobertas podem ser atribuídas à abundância de compostos bioativos encontrados nas ameixas secas, incluindo vitaminas, minerais, ácidos fenólicos e polifenóis, que provavelmente agem em sinergia para suprimir os monócitos ativados e sua secreção de citocinas inflamatórias que reabsorvem os ossos”, explicou Connie Rogers coautora da pesquisa.

2. Reduz o risco de doenças cardiovasculares

O potássio presente na ameixa seca pode ajudar a regular a pressão arterial, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, os antioxidantes ajudam a reduzir a inflamação e protegem contra o acúmulo de colesterol nas artérias, evitando, segundo a médica Julia Machline Carrion, da epHealth, complicações severas como AVC (acidente vascular cerebral) e infarto.

3. Aumenta a saciedade

As fibras presentes na ameixa seca ajudam a retardar a digestão, favorecendo o controle do apetite. “As fibras fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

4. Promove a saúde do cabelo

Um dos principais nutrientes encontrados na ameixa seca é a vitamina A. Ela desempenha um papel crucial na produção de sebo, óleo natural que mantém o couro cabeludo hidratado. Isso é fundamental para prevenir a secura e a descamação, proporcionando um ambiente saudável para o crescimento do cabelo. Além disso, a fruta é uma excelente fonte de vitamina E, ajudando a proteger as células do cabelo dos danos causados pelos radicais livres, que podem enfraquecer os fios e levar à quebra.

Imagem Edicase Brasil
A ameixa seca contém vitamina A e C que ajudam a fortalecer o sistema imunológico  Crédito: CKP1001 | Shutterstock

5. Fortalece o sistema imunológico

A ameixa seca é uma boa fonte de vitamina A e C, essenciais para fortalecer o sistema imunológico , auxiliando na produção e ativação de células de defesa do organismo, que combatem infecções e protegem contra doenças. “A vitamina C, por exemplo, atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, completa a farmacêutica Luciana Rocha.

6. Evita o envelhecimento precoce

A ameixa seca é uma fruta rica em antioxidante que ajuda a combater os danos causados pelos radicais livres e é essencial para a produção de colágeno, que mantém a elasticidade da pele, reduzindo a aparência de rugas e linhas de expressão.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Marcella Garcez.

7. Melhora a função cognitiva

O consumo regular de ameixas secas tem sido associado a uma melhor função cognitiva e desempenho mental. Isso porque os antioxidantes presentes nelas podem ajudar a proteger contra o estresse oxidativo no cérebro, reduzindo o risco de declínio cognitivo relacionado à idade e doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

8. Controla a glicemia

As fibras presentes na ameixa seca ajudam a retardar a liberação de glicose na corrente sanguínea, evitando picos de açúcar no sangue após as refeições, o que é especialmente benéfico para pessoas com diabetes ou que estão em risco de desenvolver a condição. Além disso, a fruta tem um índice glicêmico relativamente baixo, o que significa que seu impacto na glicemia é menor em comparação com alimentos com alto índice glicêmico.

Como consumir?

Apesar dos benefícios proporcionados pela fruta, ela também precisa ser consumida corretamente para manter a sua qualidade. Entre as principais recomendações estão:

  • Optar por ameixas secas que estejam macias, suculentas e sem sinais de mofo;

  • Verificar se não há adição excessiva de açúcar ou outros conservantes;

  • Não ultrapassar o limite de 4 a 5 ameixas secas por dia, o equivalente a cerca de 1/4 de xícara de chá;

  • Beber água suficiente ao consumi-las para ajudar na digestão e prevenir a constipação;

  • Manter as ameixas secas em um recipiente hermético ou saco de armazenamento em local fresco e seco para preservar sua frescura e sabor.

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