7 suplementos para atletas melhorarem o desempenho

Corredores de todos os níveis estão sempre em busca de estratégias eficazes para maximizar seu desempenho. Além do treinamento físico e da alimentação adequada, a suplementação nutricional, quando recomendada por médico ou nutricionista, se destaca como um fator importante.
“Além da alimentação, a suplementação pode desempenhar um papel importante na maximização do desempenho atlético e na prevenção de lesões”, explica Christian Aguiar, especialista em medicina funcional e integrativa.
Por isso, a seguir, o médico lista 7 opções de suplementos que podem ser utilizados por corredores em preparação para competições:
1. Carboidratos
Durante os treinos intensos, suplementos como géis de carboidratos ou bebidas esportivas podem fornecer energia rápida e sustentada para melhorar a resistência.
2. Proteína
Para recuperação muscular e reparação, suplementos de proteína em pó, como whey protein, são indicados para apoiar a regeneração muscular após os treinos.
3. Eletrólitos
A reposição de eletrólitos é essencial para prevenir a desidratação e cãibras musculares durante a corrida. Suplementos ou bebidas com sódio, potássio e outros eletrólitos podem ser úteis.
4. Creatina
Este suplemento pode ajudar na produção de energia durante atividades intensas, melhorando o desempenho e a recuperação.
5. Melatonina
A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo para regular o ciclo sono-vigília. Embora não seja tradicionalmente considerada um suplemento para corredores de maratona, pode desempenhar um papel importante na recuperação e no desempenho atlético, especialmente se a qualidade do sono estiver comprometida devido ao treinamento intenso ou ao estresse da competição.
No entanto, é importante usar a melatonina com cuidado e sob a orientação de um profissional de saúde, pois a dosagem e o momento da ingestão variam de acordo com as necessidades individuais. Além disso, pode causar sonolência, então é melhor experimentar sua resposta a ela durante os treinos, e não antes de uma corrida importante.
6. Beta-alanina
Conhecida por reduzir a fadiga muscular, a beta-alanina pode prolongar o tempo até a exaustão, beneficiando os corredores durante a maratona. É importante ter em mente que a beta-alanina deve ser suplementada regularmente por no mínimo 30 dias antes da competição, para atingir seu efeito máximo.
7. Colágeno hidrolisado
O colágeno hidrolisado atua positivamente na proteção das articulações, no fortalecimento de tendões e ligamentos.
Christian Aguiar destaca, ainda, que a combinação certa de suplementos influencia a preparação e o desempenho dos atletas durante a Maratona do Rio, proporcionando energia, recuperação e resistência aprimoradas.