AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Escolhas

7 suplementos para atletas melhorarem o desempenho

Médico explica os benefícios da suplementação para otimizar o desempenho dos corredores

Publicado em 22 de Maio de 2024 às 10:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

22 mai 2024 às 10:00
Imagem Edicase Brasil
A suplementação pode ajudar a melhorar o desempenho de atletas  Crédito: ViDI Studio | Shutterstock

Corredores de todos os níveis estão sempre em busca de estratégias eficazes para maximizar seu desempenho. Além do treinamento físico e da alimentação adequada, a suplementação nutricional, quando recomendada por médico ou nutricionista, se destaca como um fator importante.

“Além da alimentação, a suplementação pode desempenhar um papel importante na maximização do desempenho atlético e na prevenção de lesões”, explica Christian Aguiar, especialista em medicina funcional e integrativa.

Por isso, a seguir, o médico lista 7 opções de suplementos que podem ser utilizados por corredores em preparação para competições:

1. Carboidratos

Durante os treinos intensos, suplementos como géis de carboidratos ou bebidas esportivas podem fornecer energia rápida e sustentada para melhorar a resistência.

2. Proteína

Para recuperação muscular e reparação, suplementos de proteína em pó, como whey protein, são indicados para apoiar a regeneração muscular após os treinos.

3. Eletrólitos

A reposição de eletrólitos é essencial para prevenir a desidratação e cãibras musculares durante a corrida. Suplementos ou bebidas com sódio, potássio e outros eletrólitos podem ser úteis.

Imagem Edicase Brasil
A creatina melhora o desempenho em atividades intensas  Crédito: RHJPhtotos | Shutterstock

4. Creatina

Este suplemento pode ajudar na produção de energia durante atividades intensas, melhorando o desempenho e a recuperação.

5. Melatonina

A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo para regular o ciclo sono-vigília. Embora não seja tradicionalmente considerada um suplemento para corredores de maratona, pode desempenhar um papel importante na recuperação e no desempenho atlético, especialmente se a qualidade do sono estiver comprometida devido ao treinamento intenso ou ao estresse da competição.

No entanto, é importante usar a melatonina com cuidado e sob a orientação de um profissional de saúde, pois a dosagem e o momento da ingestão variam de acordo com as necessidades individuais. Além disso, pode causar sonolência, então é melhor experimentar sua resposta a ela durante os treinos, e não antes de uma corrida importante.

6. Beta-alanina

Conhecida por reduzir a fadiga muscular, a beta-alanina pode prolongar o tempo até a exaustão, beneficiando os corredores durante a maratona. É importante ter em mente que a beta-alanina deve ser suplementada regularmente por no mínimo 30 dias antes da competição, para atingir seu efeito máximo.

7. Colágeno hidrolisado

O colágeno hidrolisado atua positivamente na proteção das articulações, no fortalecimento de tendões e ligamentos.

Christian Aguiar destaca, ainda, que a combinação certa de suplementos influencia a preparação e o desempenho dos atletas durante a Maratona do Rio, proporcionando energia, recuperação e resistência aprimoradas.

Veja Também

Margarina ou manteiga: qual é a mais saudável?

Skincare: 15 sabonetes faciais para cuidar da pele oleosa

Câncer cerebral: veja alguns sinais que podem indicar a doença silenciosa

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pai é preso após filha de 11 anos chegar à escola com marcas de agressão em Vila Velha
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: policiamento nas eleições e como fica o tempo no domingo
Imagem de destaque
Vila Velha disponibiliza vacinação em shopping neste sábado (2)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados