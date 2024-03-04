7 opções de temperos naturais para enriquecer suas refeições

O consumo excessivo de sal e temperos industrializados está associado a diversos riscos à saúde, devido à alta concentração de sódio e a presença de aditivos químicos como conservantes, corantes e realçadores de sabor. O sódio, em excesso, pode aumentar a pressão arterial, elevando o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC).
“O sal puxa a água, ou seja, retém líquidos. Com isso, o sangue fica mais ‘viscoso’ e com maior dificuldade de passar pelos vasos sanguíneos. Esse aumento crônico da pressão dentro dos vasos leva à hipertensão arterial ”, explica a nutricionista Elaine Pavosqui.
Além disso, os aditivos presentes nos temperos industrializados podem provocar reações alérgicas e afetar negativamente o metabolismo. Isso porque a exposição contínua a esses compostos está relacionada a doenças crônicas, incluindo obesidade, diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer.
Portanto, na busca por uma alimentação mais saudável e saborosa, é fundamental considerar o uso de temperos naturais. Eles não apenas realçam o sabor dos alimentos, mas também oferecem benefícios à saúde. Por isso, a seguir, confira 7 opções de temperos naturais que podem transformar suas refeições!
1. Alho
O alho é um tempero versátil, conhecido por seu sabor forte e capacidade de realçar o gosto de diversos pratos. Além disso, possui propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, contribuindo para a saúde do coração, por ter alicina e ajudar na circulação sanguínea, e para o fortalecimento do sistema imunológico.
A ingestão do alho, assim, deve ser priorizada no dia a dia. “Alguns alimentos têm a capacidade de ajudar e muito o funcionamento do nosso corpo, facilitando a circulação do sangue, por exemplo. Então, é fundamental, para evitar doenças e ter veias e artérias saudáveis, incluí-los na dieta”, afirma a cirurgiã vascular Aline Lamaita.
2. Cebola
Assim como o alho, a cebola é um tempero básico na culinária de várias culturas. Ela pode ser usada de diversas formas: crua, refogada ou caramelizada, adicionando um sabor profundo e riqueza aos pratos. Esse ingrediente também é rico em antioxidantes e possui propriedades que favorecem a saúde cardiovascular.
3. Cúrcuma (açafrão-da-terra)
A cúrcuma é um tempero dourado, famoso por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. É um excelente complemento para dar cor e sabor, além de benefícios à saúde, especialmente no combate à inflamação e ao envelhecimento celular.
4. Gengibre
Com seu sabor picante e fresco, o gengibre é ideal para adicionar um toque marcante a pratos doces e salgados. Ele é conhecido por suas propriedades digestivas, anti-inflamatórias e por ser um poderoso aliado contra náuseas.
5. Manjericão
O manjericão, com seu aroma doce e fresco, é um tempero-chave, perfeito para molhos de tomate, pesto e salada. Além de ser delicioso, possui propriedades antioxidantes e pode contribuir para a redução da pressão arterial.
6. Orégano
Este tempero é amplamente utilizado em pratos italianos, gregos e mexicanos, trazendo um sabor terroso e ligeiramente amargo. O orégano é rico em antioxidantes e possui propriedades antimicrobianas, sendo um ótimo complemento para uma dieta saudável.
7. Pimenta
Segundo Mariana Catta-Preta, nutricionista e doutora em Ciências, a pimenta é rica em vitamina A, B1, B2, C, E e PP. Quando consumida moderadamente, ajuda a acelerar o metabolismo, a diminuir os riscos de doenças cardiovasculares e a incidência de infartos. Além disso, contribui para o emagrecimento e ajuda a reduzir os sintomas da TPM (Tensão Pré-Menstrual).
Escolha uma dieta mais saudável
Optar por temperos naturais é um passo importante para uma alimentação mais saudável e consciente. Além de evitar os riscos associados ao excesso de sal e aditivos químicos dos temperos industrializados, você enriquece suas refeições com sabores autênticos e benefícios à saúde.