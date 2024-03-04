7 opções de temperos naturais para enriquecer suas refeições

A ingestão do alho, assim, deve ser priorizada no dia a dia. “Alguns alimentos têm a capacidade de ajudar e muito o funcionamento do nosso corpo, facilitando a circulação do sangue, por exemplo. Então, é fundamental, para evitar doenças e ter veias e artérias saudáveis, incluí-los na dieta”, afirma a cirurgiã vascular Aline Lamaita.