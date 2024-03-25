7 benefícios do ômega 3 para a saúde

O ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório que pode ajudar a reduzir inflamação em todo o corpo. Isso é especialmente útil para pessoas que sofrem de condições crônicas, como artrite e doenças intestinais, incluindo a doença de Crohn. “[O ômega 3] é um importante ácido graxo anti-inflamatório. Ele auxilia no processo de recuperação de diversas células do organismo, por fazer parte da estrutura delas”, explica Ricardo Zanuto, nutricionista e mestre e doutor em Fisiologia Humana e Biofísica.