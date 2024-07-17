7 benefícios do chá verde para a saúde

Embora o chá verde seja amplamente considerado seguro e benéfico para a maioria das pessoas, ele pode ter algumas contraindicações e efeitos colaterais, especialmente quando consumido em abundância. É possível interagir com certos medicamentos, como anticoagulantes e antidepressivos, e deve ser consumido com moderação por mulheres grávidas ou amamentando, devido ao teor de cafeína e à presença de compostos que afetam a absorção de ácido fólico. Consulte um profissional de saúde se houver preocupações específicas ou condições de saúde.